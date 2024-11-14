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Документы об истории Чувашии переведут в цифру

В Государственный архив современной истории Чувашской Республики поставлен отечественный планетарный сканер «ЭларСкан» А1-600. Об это CNews сообщили представители компании «Элар».

Государственный архив современной истории Чувашской Республики является правопреемником Партийного архива республики, он хранит документы органов государственной власти, учреждений и организаций Чувашской Республики, созданных после введения института президентства. Основу его фондов в настоящее время составляют документы политической истории Чувашии ХХ века, образовавшиеся в результате деятельности Чувашского обкома КПСС и ВЛКСМ, городских, районных комитетов, редакций газет и журналов, первичных партийных организаций. В фондах Госархива хранятся уникальные документы об образовании и становлении Чувашской автономии, Гражданской войне, продразверстке, голоде в начале 20-х гг. XX в., коллективизации, героизме в годы Великой Отечественной войны, промышленности и сельском хозяйстве, перестройке, переходе на рыночную экономику и т.д. Помимо этого в Госархиве большая коллекция личных фондов, - сегодня здесь хранятся документы известных политиков, деятелей культуры, науки и искусства, а также семейные фонды.

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Элар
Документы об истории Чувашии переведут в цифру
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В связи с разнообразием задач и большим объемом исторических документов многие архивные материалы нуждаются в своевременной оцифровке и создании качественных цифровых копий. Новый отечественный сканер «ЭларСкан» А1-600 дает сотрудникам архива возможности для оцифровки крупноформатных оригиналов в высоком качестве. С помощью новейшего оборудования в электронный вид можно перевести не только книги, но и карты, чертежи, различные текстовые и графические материалы. Для ветхих и плотно сшитых документов возможно сканирование под углом 120 или 90 градусов, при этом сканер способен оцифровывать книги толщиной до 30 см и весом до 20 кг.

Сканеры «ЭларСкан» входят в реестр РЭП (единый реестр российской радиоэлектронной продукции) и являются готовым инструментом для организации процессов оцифровки различных типов документов в соответствии с требованиями регуляторов.

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