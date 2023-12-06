«Элар» оцифровал исторические документы для Национального архива Хакасии

В Национальном архиве завершены работы по переводу архивных документов в электронный вид в рамках государственной программы «Информационное общество Республики Хакасия» на 2023 г. В цифровой формат переведено около 350 единиц хранения, более 25 тыс. листов особо ценных архивных документов.

В 2023 г. в рамках оцифровки продолжено сканирование документов архивного фонда П-2 «Хакасский областной комитет КПСС». Отобранными для оцифровки стали документы 1933-1942 гг.: протоколы заседаний бюро Хакасского обкома КПСС, сведения о составе и движении районных партийных организаций, документы о промышленном строительстве и культурно-массовой работе, данные о развитии сельского хозяйства, системы здравоохранения, образования и многие другие.

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Для оцифровки на территории архива были использованы специализированные сканеры «Элар», которые позволяют сканировать ветхие, сложные документы, а также документы большого формата, и являются безопасными для подлинников архивных документов.

«Оцифровка особо ценных и наиболее востребованных архивных документов остается одним из приоритетных направлений деятельности по обеспечению сохранности документов Национального архива, – сказала заместитель директора ГКУ РХ «Национальный архив» Ирина Мироненко. – Созданная электронная база архивных документов в скором времени будет загружена в систему «Электронный ресурс Национального архива» и станет доступна для активного использования документов в электронном виде для пользователей читального зала».