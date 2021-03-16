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«Диасофт» разработала инструмент для прогнозирования хода любого бизнес-процесса

Интеграция Бизнес-приложения ИТ в банках

«Диасофт» представила решение «Монитор бизнес-процессов». Оно позволяет прогнозировать успешность прохождения любых бизнес-процессов финансовой организации. Если прогноз по исполнению какого-либо бизнес-процесса неудовлетворительный, специалисту банка будет направлено уведомление, и он сможет вовремя принять необходимые меры для завершения бизнес-процесса согласно регламенту.

Банкам важно заранее получать информацию о проблемах в исполнении бизнес-процессов, чтобы успеть принять корректирующие меры. При разработке нового решения команда «Диасофт» учитывала потребности клиентов в части исполнения и оптимизации жестко регламентированных бизнес-процессов. Решение «Диасофт» работает по принципу формирования прогнозов о ходе бизнес-процессов и отправки пользователям смарт-уведомлений в случае внештатных ситуаций. В смарт-уведомлениях содержится информация о том, на каком участке бизнес-процесса возникла проблема, по какой причине и какой путь решения будет оптимальным.

«При использовании решения по мониторингу бизнес-процессов банк получает возможность контролировать исполнение критически важных операций и регламентов по ним. Ход бизнес-процессов становится предсказуемым, обработка внештатных ситуаций происходит намного быстрее. Учитывая, что мониторинг дает понимание, в чем именно заключается проблема, решить ее за несколько часов не составит труда», – сказал Дмитрий Грачев, руководитель продуктов «Финансовые активы и обязательства», «Налоговый учет» компании «Диасофт».

Помимо наведения порядка в операционной работе, банк сможет накапливать статистику по исполняемым бизнес-процессам и находить узкие места для последующей оптимизации. Среди важных преимуществ нового решения от «Диасофт» – быстрое внедрение, которое не повлияет на ход выполнения текущих бизнес-процессов, а также простое встраивание в ИТ-ландшафт финансовой организации.



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