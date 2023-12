Уволенные работники Samsung стали миллионерами, втихую снабжая Китай сверхсекретными технологиями производства памяти

Китай закупал секретные технологии Samsung, используемые в производстве памяти, у бывших сотрудников этой компании. Шпионы заработали несколько миллионов долларов, а нанесенный им ущерб исчисляется в миллиардах долларов. Они уже арестованы.

Не украсть, а купить

Двое бывших сотрудников компании Samsung (один из крупнейших разработчиков и производителей чипов памяти в мире) недавно вернувшихся в Южную Корею из Китая, попали под арест. Как пишет The Register, полиция полагает, что они эти лица уехали в Китай несколько лет назад, где работали в местной компании ChangXin Memory Technologies (CXMT), и попутно продавая ей интеллектуальную собственность Samsung.

СХМТ тоже занимается производством модулей памяти и является одним из крупнейших игроков в этой сфере. Под интеллектуальной собственностью в данном случае подразумеваются технологии, которые лежат в основе 16-нанометрового производства памяти Samsung стандарта DRAM.

Как долго они занимались промышленным шпионажем в пользу Китая, еще предстоит выяснить, однако эта деятельность озолотила их. По информации издания KED Global, на пару они заработали «несколько миллионов долларов США» (точная сумма не раскрывается).

Роковое возвращение

Подозрение на двух экс-работников Samsung, известных как мистер Ким (Mr Kim) и мистер Банг (Mr Bang) пало еще в мае 2023 г. Версию о том, что они оба могут быть причастны к передаче корейских ИТ-секретов Китаю, выдвинула Национальная разведывательная служба Южной Кореи (NIS) (National Intelligence Service), призвав к проведению расследования.

Фото: Samsung DRAM -память Samsung пользуется широким спросом во всем мире. Китай, видимо, хочет часть этой славы

Ким и Банг поле нескольких лет, проведенных в КНР, вернулись в Корею в октябре 2023 г, а в середине декабря 2023 г. по требованию корейской прокуратуры были задержаны по подозрению нарушении закона Кореи о предотвращении утечкек промышленных технологий.

KED Global сообщает, что Департамент по расследованию преступлений в сфере информационных технологий прокуратуры Центрального округа Сеула собрала все необходимые доказательства вины Кима и Банга, которые она собирается предоставить следствию и суду. Оба подозреваемых были взяты под стражу 15 декабря 2023 г.

Подробностей недостаточно

К моменту выхода материала информации о Киме и Банге в открытом доступе было меньше, чем хотелось бы. Ким, пишет The Register, вышел на пенсию в Корее в 2016 г. и впоследствии перешел работать в СХМТ в Китае.

В раннем отчете следствия говорится, что СХМТ выплатила Киму годовую зарплату в размене нескольких миллионов долларов, что кажется весьма странным. По предварительной версии, Ким поделился со своим китайским работодателем заимствованной у Samsung технологией осаждения полупроводников.

Информации о втором арестованном, Банге, в разы меньше. Пока что его называют просто «бывшим подрядчиком Samsung» (former Samsung subcontractor).

Нельзя пропустить Китай вперед

Прокуроры, желающие отправить Банга и Кима в тюрьму, утверждают, что ущерб от утечки, с которой они связывают обоих арестованных, составил в пределах 2,3 трлн корейских вон, что по текущему курсу – около $1,8 млрд.

Но, похоже, что деньги – не единственное, что волнует корейскую сторону данного спора. В документах также упоминается то, что переданные Китаю сведения могли бы сократить технологическое отставание китайской СХМТ и корейской Samsung и сэкономить ей годы исследований и разработок.

В настоящее время усилия NIS и корейской прокуратуры сосредоточены именно вокруг технологии осаждения полупроводников, которую Ким и Банг могли передать Китаю. Тем не менее, уже планируются дальнейшие расследования для охвата еще семи процессов производства полупроводников Samsung, информация о которых могла попасть в CXMT не без участия Кима и Банга.

Зачем все это Китаю

Как известно, Китай с 2018 г. находится под санкциями США, которые бьют по многим отраслям его экономики, но особенно сильно – по ИТ-сфере. США всеми силами стараются не допустить развития КНР в этом направлении, в том числе и по части производства модулей памяти – это отчетливо видно по тому, как в конце 2022 г. Новый свет обрушил санкции на китайского вендора флеш-памяти YMTC.

Компания была вынуждена устроить массовое сокращение персонала и урезать расходы, но к осени 2023 г. получила крупную финансовую помощь государства в размере $7 млрд и смогла встать на ноги – даже создала новый продвинутый тип флеш-памяти.

Что касается мирового рынка памяти DRAM, то, как пишет The Register, доля Samsung на нем составляет около 40%. Она еще не монополист, но уже близка к этому. Значительные технологические утечки, подобные описанным выше, могут серьезной проблемой для компании, стремящейся сохранить свою гегемонию в отрасли памяти.

По данным KED Global, такого рода утечек в последнее время становится все больше. О том же говорит и статистика NIC — за последние пять лет количество утечек в технологии производства микросхем выросло в четыре раза. Поэтому некоторые призывают ужесточить наказание.

Компания СХМТ незамедлительно выступила с заявлением по поводу происходящего. Как пишет Reuters, в нем сказано, что компания «уважает права интеллектуальной собственности и имеет надежный механизм предотвращения притока сторонней информации от своих сотрудников» (respects intellectual property rights and has a robust mechanism to prevent the inflow of third-party information from its employees). Более конкретные комментарии в компании давать отказались.