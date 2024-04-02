США и Корея кошмарят весь мир. Всего из-за двух жадных компаний цены на SSD взлетят на четверть после многолетнего падения

В ближайшие несколько месяцев ожидается 25-процентный рост цен на твердотельные накопители. Всему виной алчность производителей SSD – они решили искусственно поднять цены на продукцию, почуяв легкое повышение спроса на нее после многолетнего его падения. Главную роль в удорожании SSD сыграют корейские и американские компании.

Озолотить многомиллиардные корпорации

Цены на твердотельные накопители вырастут до 25% на фоне того, как их производители решили как можно скорее вернуть себе упущенную выгоду. С 2021 г. продажи SSD постепенно падали, а в середине 2022 г. и вовсе рухнули вместе с общемировым компьютерным рынком из-за проблем в глобальной экономике.

Это ударило по финансам как производителей флеш-памяти, так и по доходам вендоров SSD, и последние очень хотят исправить ситуацию, пишет портал WCCFTech. В настоящее время на рынке накопителей наблюдается оживление – продажи начали расти, и производители смекнули, что самое время вернуть свои деньги, подняв цены. Локомотивами этого движения оказались корейская компания Samsung и американская Western Digital – обе в числе крупнейших вендоров твердотельных накопителей.

Бизнесу повезло меньше

Прогноз о 25-процентном подорожании SSD принадлежит аналитикам исследовательской компании TrendForce. Они полагают, что настолько сильно подскочат цены на накопители корпоративного уровня – адаптированные для использования в сетевых хранилищах и облачных сервисах.

Andrey Matveev / Pexels С покупкой SSD в нынешних реалиях лучше не затягивать

Обычные потребители тоже ощутят на себе последствия алчности корпораций – в самом ближайшем будущем, по оценке TrendForce, пользовательские SSD станут на 10-15% дороже. Специалисты WCCFTech полагают, что сейчас (начало апреля 2024 г.) самое идеальное время для приобретения SSD, как внешних, так и для установки внутри ПК или ноутбука, потому что подорожание может начаться в ближайшее время.

Если рассматривать именно потребительский сегмент, то сильнее других, как ожидается, подорожают накопители Samsung. Именно они взлетят в цене на 15%.

Это всего лишь начало

Пока нельзя предсказать, как поступят менее крупные производители накопителей. Существует вероятность, что на фоне того, как акулы рынка задирают цены, они, наоборот, решат демпинговать, чтобы переманить покупателей.

Но более вероятен другой сценарий, в котором все вендоры SSD начнут «индексировать» цены, что выгодно в итоге лишь им, но не конечному покупателю. Аналитики TrendForce не берутся предположить, как сильно упадет спрос на SSD, ведь не все готовы переплачивать за накопитель только лишь для того, чтобы производитель вернул себе упущенную выгоду.

В то же время аналитики уверены, что даже 25-процентного увеличения цен будет недостаточно для стабилизации рынка в понимании производителей, когда они начнут получать высокую маржу. В TrendForce подсчитали, что для этого SSD должны подорожать на 40% от текущих значений стоимости.

Также возвращения к прежним показателям выручки и прибыли компаниям по выпуску SSD придется как-то наращивать объемы сбыта, считают в TrendForce. Вместе с этим им нужно учитывать и рост себестоимости их продукции, в котором виноваты производители флеш-памяти. В конце 2023 г. они сократили количество выпускаемых модулей, чтобы создать дефицит на рынке и добиться роста цен.

В авангарде этого движения была упомянутая Samsung. Она выпускает не только готовые к использованию SSD, но и чипы NAND-памяти, и это один из крупнейших ее поставщиков в мире. За ней последовали и другие вендоры, включая американскую Micron.

Ренессанс жестких дисков?

Все та же Samsung в конце предыдущего десятилетия прогнозировала, что через несколько лет SSD-накопители будут стоить дешевле, нежели HDD, при одинаковой вместительности. В итоге до этого так и не дошло – HDD как были более доступными по цене, так и остаются, и, вероятно, ситуация с удорожанием SSD может положительно сказаться на их продажах. Samsung от этого, конечно, не выиграет, так как HDD она не выпускает, а вот Western Digital, один из зачинщиков тренда с ростом цен на SSD, наоборот, окажется в плюсе.

Рост спроса на HDD уже наблюдается. По данным Forbes, в IV квартале 2023 г. их продажи выросли на 0,87% квартал к кварталу и составили 28,9 млн против 28,6 млн. Это произошло впервые с I квартала 2022 г. – отгрузки HDD на протяжении последних двух лет стремительно падали.

Суммарная выручка производителей за отчетный период увеличилась на 9% квартал к кварталу. Лидером рынка стала Seagate с долей 43% и выручкой на уровне $1,384 B млрд. Правда, стоит отметить, что 73% ее продаж за отчетный период пришлись на бизнес-сегмент.

Доля Western Digital на мировом рынке HDD – 37%, выручка за IV квартал 2023 г. – $1,367 млрд, 37% из которых принесли ей покупатели, развивающие облачные сервисы.

Данных по продажам японской Toshiba, третьего и последнего игрока глобального рынка HDD, нет. Известна лишь ее доля – 20%.

Однако ренессанс жестких дисков может и не случиться. Они в разы менее надежные, чем SSD, и это никак не исправить – такова их конструкция. К тому же, в начале 2024 г. выяснилось, что их качество сильно просело, и все чаще хранить информацию на них становится опасно – велик риск ее потери.