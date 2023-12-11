Власти США громят европейских производителей оборудования для выпуска микросхем и осыпают деньгами азиатских

Азиатские производители аппаратуры для выпуска микросхем оказались в большом финансовом выигрыше в результате санкций США против Китая. Американские власти запрещают европейским вендорам поставлять в КНР такое «железо», но на азиатские компании это не распространяется, поэтому они существенно увеличили свои отгрузки китайским потребителям по мере роста ИТ-отрасли этой страны.

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Южнокорейские компании, занимающиеся выпуском оборудования для производства полупроводников (микросхем, центральных процессоров и пр.), оказались в большом плюсе на фоне торговой войны между США и Китаем. Как пишет портал Tom’s Hardware, Китай начал передавать им поток заказов на поставку «железа» для литографии в стремлении снизить свою зависимость от Запада.

В частности, еще не так давно КНР закупала большие партии оборудования у голландской компании ASML – крупнейшего в мире поставщика аппаратуры для литографии. Теперь у нее против ее же воли связаны руки – из-за санкций американских властей она не может поставлять современное «железо» в Китай и ремонтировать ранее отгруженные образцы.

Аналогичный запрет касается американских вендоров, например, Applied Materials, а заодно и японских, но не южнокорейских. Издания DigiTimes и The Elec приводят в качестве вендора, активно снабжающего Поднебесную необходимой для производства микросхем продукцией, корейскую компанию Nextin.

Поставки на миллионы долларов

По данным DigiTimes, Nextin заключила с КНР договор на поставку оборудования для оптического контроля качества кремниевых пластин на 7 млрд корейских вон или около $5,4 млн. За эти деньги Китай получит станцию Aegis 3, которая, как утверждает издание, на работает на 30% быстрее в сравнении моделью Aegis 2.

Инструменты оптического контроля предназначены для быстрого обнаружения проблем на пластинах с использованием режимов светлого поля (получение изображений посредством отраженного света) и/или темного поля (с использованием рассеянного света для обнаружения). Оборудование Nextin Aegis может проверять как 200-, так и более широко распространенные 300-миллиметровые пластины, а также работать как в светлом, так и в темном поле. Метод светлого поля, в котором используется отраженный свет, позволяет обнаружить дефекты размером до 15 нм. Между тем, метод темного поля, основанный на рассеянном свете, может обнаруживать дефекты размером до 30 нм.

Как пишет Tom’s Hardware, Nextin в настоящее время снабжает производственной аппаратурой заводы корейской SK Hynix (один из крупнейших в мире производителей чипов памяти), расположенные в Китае. Помимо этого, часть ее продукции отправляется на завод китайской компании YMTC (Yangtze Memory Technologies) в Ухане.

YMTC – очень сильный игрок на мировом рынке флеш-памяти. Начав свою деятельность в 2016 г., компания в кратчайшие сроки выбилась в лидеры. Дошло до того, что даже Apple захотела видеть ее в числе своих поставщиков, но подписание сделки так и не состоялось – в декабре 2022 г. власти США внесли YTMC в свой «черный список», обрушив на компанию санкции и заставив ее пойти на массовые сокращения штата. Впрочем, осенью 2023 г. YMTC получила крупные финансовые вливания со стороны китайских властей, исчисляющиеся в миллиардах долларов США, и создала новый продвинутый вид флеш-памяти, у которого пока нет аналогов в мире.

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Еще один клиент Nextin – это компания Semiconductor Manufacturing International Corporation, она же SMIC. Это крупнейший в Китае и один из крупнейших в мире контрактный производитель микросхем, тоже находящийся в санкционном списке США.

Также есть признаки того, что Nextin увеличивает инвестиции в китайский рынок в целом. Сообщается, что компания вкладывает $200 млн в один из китайских проектов в сфере высоких технологий, чтобы создать передовую производственную и научно-исследовательскую базу для оборудования для инспекционного обнаружения.

Размер не имеет значения

Способность инструмента Nextin Aegis обнаруживать максимум 15-нанометровые дефекты на пластине может показаться не впечатляющей по современным стандартам. Действительно, даже 10-нанометровые нормы производства Intel уже не являются топовыми – летом 2023 г. тайваньская компания TSMC полностью освоила 3-нанометровый техпроцесс и уверенно движется в сторону 2 нм.

Однако, как пишет Tom’s Hardware, дефекты на пластинах не обязательно должны быть столь же маленькими, сколь и микросхемы на этих пластинаг. Например, такое «железо» вполне подойдет для инспекции пластин с 14- и даже 7-нанометровыми чипами. А учитывая тот факт, что инструменты оптического обнаружения (именно такие Nextin поставляет в Китай) работают быстрее, чем электронные или многолучевые, они получили очень широкое распространение в своей сфере.

Следует напомнить, что в сентябре 2022 г. Китай освоил массовое 14-нанометровое производство чипов. Также в его распоряжении, судя по всему, есть оборудование для 7- и даже 5-нанометровой литографии.