В Северной Корее открылся первый компьютерный клуб

Глава Северной Корее проинспектировал новые объекты инфраструктуры в Пхеньяне — среди них первый в Северной Корее компьютерный клуб. Центр расположен в новом районе столицы и рассчитан на 300 человек. Подобные клубы могут использовать как точки обучения киберспортсменов для международных соревнований или для поиска талантливых хакеров.

Открытие компьютерного клуба

В Северной Корее открыли первый компьютерный клуб, пишет Центральное телеграфное агентство Кореи. Это необычный шаг для закрытого государства. страны Ким Чен Ын (Kim Jong-Un) лично приехал осмотреть место, которое станет центром для будущих кибератлетов.

Компьютерный клуб расположен в одном из новых небоскребов в районе Хвасон на севере Пхеньяна. Он будет вмещать 300 игроков. Цель подобного проекта — расширять сферы услуг новыми формами и способами, чтобы радикально улучшить материальное и культурное благосостояние граждан столицы и людей по всей стране. На фотографиях можно разглядеть бильярдный стол и места для геймеров. Однако компьютеры пока не установлены.

Ким Чен Ын — северокорейский политик, председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), генеральный секретарь ЦК Трудовой партии Кореи, высший руководитель КНДР с 2011 г. Сменил на этом посту своего отца Ким Чен Ира (Kim Jong Il). По официальной версии, высшее образование Ким Чен Ын получил в 2006 г., окончив Военный университет имени Ким Ир Сена по специальности «Программист-разработчик».

Центральное телеграфное агентство Кореи В Северной Корее открыли первый компьютерный клуб на 300 посадочных мест

По информации NK New, властям Северной Кореи еще нужно будет импортировать комплектующие в обход санкций Организации Объединенных Наций (ООН). Местные власти будут контролировать игры и материалы на компьютерах. Возможно, игрокам предложат модифицированные иностранные игры без сюжетов, представляющих угрозу политическому режиму.

Власти Северной Кореи активно развивают свои кибервозможности, и направление киберспорта стало для страны одним из приоритетов. Правительство КНДР планирует проводить киберспортивные турниры, где победители смогут получить звание «Героя труда» и ценные призы, такие как автомобиль. Это говорит о том, что КНДР стремится популяризировать киберспорт среди молодежи, одновременно создавая ИТ-инфраструктуру для выявления и развития ИТ-талантов.

Развитие киберспорта в КНДР

Киберспорт — это вид соревновательных видеоигр, появившийся несколько десятилетий назад. В последние годы он стал феноменом с миллионами фанатов со всего света. История киберспорта началась в конце 1990 г., когда первые любители видеоигр играли друг с другом на домашних консолях или аркадных автоматах. Затем это переросло в небольшие состязания в пределах одного компьютерного клуба, когда игроки сражались по одной локальной сети. Сейчас же по многим дисциплинам проводятся крупные турниры. В оффлайне они собирают целые стадионы болельщиков, но также транслируются в прямом эфире на стриминговых платформах, таких как Twitch и YouTube.

Киберспорт давно эволюционировал из развлечений в крупный бизнес с профессиональными лигами и турнирами, гигантскими призовыми фондами и спонсорством крупных компаний. Лучшие игроки и команды могут получать большие зарплаты и соревноваться на самом высоком уровне, что делает киберспорт конкурентоспособным выбором карьеры для многих молодых людей.

Назначение центра

Как считают журналисты NK News, такие клубы в КНДР могут быть использованы как центры подготовки киберспортсменов для участия в международных соревнованиях или как площадки для поиска талантливых хакеров, которые в дальнейшем могут быть задействованы в кибероперациях, поддерживаемых властями страны. В CNews не разделяют такого мнения, ведь для поиска ИТ-специалистов не нужно открывать целый компьютерный клуб и освещать данное событие.

Власти Северной Кореи уже давно известны своей мощной киберармией, которая, по данным различных исследований, насчитывает от 6 до 7 тыс. хакеров, что сопоставимо с кибервойсками США. Эти ИТ-специалисты, часто работающие под эгидой Разведывательного генерального бюро (РГБ) Корейской народной армии, занимаются как кибершпионажем, так и финансовыми преступлениями.

Как вспомнили журналисты NK News, северокорейские хакеры, в частности группировка Lazarus Group, причастны к крупным кражам криптовалюты — в 2024 г. они украли около $800 млн, что составило 35% всех похищенных цифровых активов в мире за тот год, об этом тогда писал CNews. Но даже по данным агентов Федерального бюро расследований (ФБР), операторы ИТ-атаки использовали некий вредонос TraderTraitor и доказательств, что хакеры связаны с правительством КНДР у ФБР нет.