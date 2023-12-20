В отчеты «Авто.ру» добавлено 5 млн записей из иностранных аукционов

В «Отчетах Авто.ру» теперь есть информация об истории автомобилей с пробегом, до их постановки на учет в ГИБДД России. База данных обогатилась свыше 5 млн записей из нескольких иностранных источников, включая аварийные аукционы Соединенных Штатов Америки и Европы, а также уникальные данные таможенной службы Южной Кореи. Об этом CNews сообщили представители «Авто.ру».

На текущий момент на российском рынке только «Отчеты Авто.ру» включают данные таможенной службы Южной Кореи. Каждый автомобиль экспортируемый из страны при пересечении границы проходит процедуру осмотра и фиксации показаний одометра. За последние два года объем импорта автомобилей из Южной Кореи увеличился более, чем в два раза. В структуре параллельного импорта этот источник транспорта занимает третье место с долей более 7%. Таким образом сервис «Отчеты Авто.ру» получает надежные и качественные данные о пробеге транспортных средств с одного из самых популярных направлений.

Некоторые события в судьбе автомобиля, например ограничения регистрационных действий или ДТП, могут произойти еще до того, как он встанет на учет в России. Прежде подобные красные флаги могли оставаться незамеченными электронными системами, что создавало риск манипуляции с данными и введения покупателей в заблуждение. Увеличение источников сведений снижает вероятность покупки автомобиля со скрученным пробегом или скрытыми повреждениями. Даже в случае отсутствия полезных сведений из доступных баз данных, сервис предложит дополнительный инструмент сбора информации с помощью «Яндекс поиск».

Таким образом, в «Отчетах Авто.ру» потенциальные покупатели автомобилей, которые были импортированы в Россию, но еще не прошли регистрацию в ГИБДД, увидят значительно больше информации о прошлых событиях в жизни транспортного средства и смогут принять взвешенное решение о покупке.