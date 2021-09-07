Эстонская платформа EstateGuru привлекла 5,8 млн евро

Венчурный фонд TMT Investments выступил лид-инвестором раунда финансирования в международную платформу EstateGuru, которая предоставляет кредиты под залог недвижимости. Также в раунде приняли участие: швейцарский венчурный фонд Verve Ventures и J&T Ventures, венчурное подразделение чешского инвестиционного банка J&T. Сумма инвестиций составила €5,8 миллионов, включая привлеченные средства через платформу Seedrs.

EstateGuru — международная площадка, которая предоставляет займы по принципу peer-to-peer (P2P) и предлагает гибкие условия для заемщиков и высокий процент прибыли для инвесторов. Через платформу EstateGuru можно получить займ на сумму от 20 000 до 3 000 000 евро, а максимальный коэффициент LTE, который применяется банками при расчете суммы возможного займа, составляет 75%. Средняя процентная ставка по займам – 12,1% годовых, а процент невозврата — 0% и это лучший показатель на рынке предоставления займов по принципу P2P. Еще одно из основных преимуществ EstateGuru – скорость принятия решений и гибкость условий займа.

Марек Пяртель, генеральный директор и соучредитель EstateGuru: «У нас есть амбициозная технологическая и экспансионная дорожная карта на ближайшие несколько лет. Успех этого раунда позволит на отлично реализовать ее и продолжать предоставлять инвесторам и заемщикам самую лучшую платформу финансирования недвижимости. Мы создаем современную экосистему для участников рынка и считаем, что очень скоро традиционные финансисты также предпочтут использовать нашу платформу, чтобы оставаться конкурентоспособными. Тот факт, что TMT Investment, которые вложили средства в два ведущих эстонских стартапа, Pipedrive и Bolt, а теперь решили вложить средства в EstateGuru, является отличным подтверждением того, что наша бизнес-модель надежна и что мы готовы серьезно ускорить свой рост».

EstateGuru ежегодно показывает рост более чем на 300%. В настоящее время платформа работает с 92 193 инвесторами из 109 стран, а займов выдано 2 622 на сумму 414 812 640 евро.

Артём Инютин, соучредитель и управляющий партнер TMT Investments: «Мы с радостью поддержали проект EstateGuru в новом раунде. Он решает важные проблемы - привлечение денег в недвижимость и одновременно позволяет выгодно вкладывать средства инвесторов на самом современном уровне. По разным оценкам рынок p2p-кредитования вырастет к 2025 г от 350 млрд долл до 0,5 трлн долл. Мы верим в перспективы проекта».

Жоао Дуарте, Verve Ventures: «В Европе существует значительный дефицит финансирования малого и среднего бизнеса, при этом к высокодоходным инвестиционным продуктам у инвесторов большой интерес. У EstateGuru прекрасный шанс воспользоваться преимуществами этих двух тенденций и стать мировым лидером в области кредитования под залог недвижимости».