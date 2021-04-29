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Стартап по приготовлению и доставке еды Muncher привлек $7 миллионов

Бизнес Инвестиции и M&A Ритейл Общепит

Венчурный фонд TMT Investments выступил лид-инвестором при закрытии сделки с компанией по приготовлению и доставке готовой еды Muncher. Также в раунде приняли участие: Copernion Capital Partner, Femsa Ventures, MGM Innova и Amador Holdings. Сумма раунда составила $7 млн.

Muncher — это стартап в области пищевых технологий по приготовлению и доставке готовой еды в формате dark kitchens, где нет посадочных мест и официантов, а готовые заказы передаются напрямую курьерам службы доставки.

Основали компанию в феврале 2019 г. Хуан Давид Харамило, Нимрод Молад и Андрес Вилларрага.

Компания Muncher насчитывает более 250 «темных кухонь», а также четыре собственных бренда: Franco Cocina Honesta, «Nimi's шаурма и фалафель», «О мой сэндвич!» и «Мороженое муи».

Артем Инютин, сооснователь и управляющий партнер TMT Investments, сказал: «При прогнозируемом росте ресторанов в Латинской Америке с 5 млн в 2019 до 5,5 млн в 2024 г., сегмент dark kitchens, соответственно, должен показать взрывной рост с 500 единиц до 275 тыс. Muncher создал прекрасный быстрорастущий продукт, и мы рады поддержать команду в их дальнейшем завоевании рынка».

Привлеченные инвестиции Muncher будет использовать для укрепления своих позиций в таких странах как Мексика, Колумбия, Перу. Также компания планирует с помощью экспансии в Бразилии увеличить количество «темных кухонь» до 800 и расширить пул партнеров до 40 до конца 2021 г.

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