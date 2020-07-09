TMT Investments проинвестировал 500 тысяч фунтов стерлингов в цифровой банк 3S Money

TMT Investments проинвестировал в сервис банковских online-услуг 3S Money, ориентированный на международную торговлю, 500 тысяч фунтов стерлингов. Первый платеж был произведен в апреле.

3S MONEY – лицензированная платежная платформа банковских онлайн-услуг в области международной торговли, предоставляющая трансграничным компаниям банковские счета в той стране и валюте, в которых клиентам необходимо для ведения бизнеса. Также сервис предлагает самые популярные виды банковских услуг: открытие расчётного счёта для физических и юридических лиц, приём и обработка онлайн-платежей и выплаты на карту, при этом совмещая передовые финтех-решения и традиционные возможности, так называемых, торговых банков.

Платформа входит в состав финансовой группы 3S, базирующейся с 2009 года в Великобритании (Лондон) и, имеющая офисы, в Латвии (Рига), Люксембурге и Нидерландах (Амстердам).

Основателями компании являются Иван Жизневский и Андрей Дикушин, которые выступают в качестве утвержденных FCA директоров в совете Relendex.com, регулируемого FCA онлайн-бизнеса для однорангового кредитования.

«3S Money - превосходный инновационный продукт, симбиоз трансграничной торговли и амбициозной команды. Поэтому мы верим в успех проекта», - говорит Артём Инютин, соучредитель и управляющий партнер TMT Investments.

3S Money собирается потратить привлеченные денежные средства на развитие бизнеса.