Онлайн-банк 3s.money оценили в $55 миллионов

В сервис банковских онлайн-услуг 3s.money вложились венчурный фонд TMT Investments который выступил лид-инвестором, и другие инвесторы. Сумма раунда В составила $4 млн, а оценка бизнеса достигла цифры в $55 млн.

3s.money – это онлайн-банк, который соединяет компании с их клиентами на зарубежных рынках, предоставляя локальные банковские счета для приема переводов по всему миру и по всем основным платежным системам: SWIFT, SEPA, FPS. Банковский счет в 3s.money подходит для международных переводов на крупные суммы, экспорта и импорта, а также для дивидендных, финансовых и казначейских операций.

Иван Жизневский, CEO 3s.money, сказал: «В очередной раз мы доказали свою выигрышную стратегию и привлекли внимание крупных венчурных фондов. Это приятно. Мы делаем то, без чего глобальная экономика уже не может существовать – соединяем компании с их иностранными клиентами. Мы выдаем локальные банковские счета в тех странах, из которых наши клиенты хотят получать платежи. Другими словами, 3s.money локализует бизнес на новых рынках и помогает международным компаниям оперировать локально, дешево и быстро».

Несмотря на мировой кризис, вызванный COVID-19, за последний год 3s.money увеличил доход в 4,5 раза и удвоил количество сотрудников. У каждого клиента 3s.money есть персональный менеджер, который дистанционно решает любые вопросы в режиме 24/7.

Сосредоточившись на улучшении своего основного продукта, 3s.money ускорил запуск онлайн-мастера для умной комплаенс-проверки и смогли начать выдавать локальные IBAN-номера в четырех новых европейских странах (Нидерланды, Люксембург, Германия и Дания).

Артем Инютин, сооснователь и управляющий партнёр TMT Investments, отметил: «Мы рады поддержать 3s.money в новом раунде и верим, что их отличный продукт поможет компаниям в бизнесе гораздо лучше, чем это делают традиционные банки».

Основателями компании являются Иван Жизневский, Андрей Дикушин, которые выступают в качестве утвержденных FCA директоров в совете Relendex.com, регулируемого FCA онлайн-бизнеса для однорангового кредитования, а также Евгений Дюгаев, пионер интернет-технологий и маркетинга с 20-летним стажем работы в автоматизации банковской деятельности.

Привлеченные средства будут использованы для выхода на азиатские рынки, открытие новых региональных офисов и запуска мобильного приложения для бизнес-клиентов.