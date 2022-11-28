Председатель Большой двадцатки призвал мир обуздать ИИ

Многие страны и наднациональные образования разрабатывают собственные стратегии безопасности технологий искусственного интеллекта. Индия выступила за приведение их к единому значению для всего мира.

Чтобы не навредить человеку

Индия выдвинула предложение выработать глобальный стандарт безопасности для искусственного интеллекта (ИИ), нацеленный на то, чтобы ИИ никогда не смог навредить человеку.

«Нам следует очень серьезно относиться к тому, какой вред может быть причинен пользователю ИИ, — заявил министр информационных технологий Индии Раджив Чандрасекар (Rajeev Chandrasekar), выступая на конференции инициативы Глобальное партнерство по вопросам искусственного интеллекта (GPAI). — Призываю государства — члены GPAI поразмыслить над созданием единой структуры правил и рекомендаций по управлению данными, о безопасности и доверии, которые относятся в равной степени к интернету в целом и к искусственному интеллекту».

В 2020 г. члены стран Большой семерки постановили, что необходимо создание масштабной инициативы по изучению воздействия технологий ИИ. Так появилось Глобальное партнерство, в которое вошли уже 29 стран.

В 2023 г. председательствовать в этой организации будет именно Индия, и уже поэтому высказывания Чандрасекара имеют определенный вес. В настоящее время в GPAI председательствует Франция.

Индия предложила выработать единый стандарт безопасности ИИ

По итогам конференции была опубликована декларация, в которой члены GPAI объявили о стремлении противодействовать «нелегальному и безответственному использованию искусственного интеллекта и других технологий, которое будет идти вразрез с нашими общими ценностями».

В другой резолюции содержится призыв к многосторонним группам экспертов, созванным GPAI, «содействовать установлению большей согласованности между правительствами и многосторонним сообществом ИИ».

На правах председателя

Индия в 2023 г. будет также председательствовать в Большой двадцатке, и представители страны неоднократно заявляли, что будут стремиться продвигать глобальные стандарты регулирования в проблемных областях, в том числе в криптовалютной сфере. В частности, для того, чтобы снизить возможности использовать ее для отмывания денег.

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Сверх этого, Индия будет стремиться продвигать свою модель цифрового правительства. Эта модель реализуется в форме IndiaStack, набора открытых технологий, используемых правительственными организациями для оказания услуг населению. Этот набор или хотя бы подход Индия намеревается продвигать и в другие страны, под предлогом замены «неэффективных и потенциально коррумпированных бюрократических процессов».

Что же касается регулирования ИИ, то на данный момент существует целый ряд международных и национальных инициатив по внедрению законопроектов относительно ИИ — их методов продвижения, внедрения и обеспечения безопасности.

Свои стандарты и стратегии разрабатывает Канада, Китай, Совет Европы и Евросоюз, Великобритания и США.

«Глобальное применение технологий ИИ потребует рано или поздно создания глобального же стандарта безопасности, как и с любой другой потенциально опасной технологией, — считает Алексей Водясов, технический директор компании SEQ. — Однако трудно сказать, как скоро удастся привести к единому знаменателю интересы всех участвующих в выработке такого стандарта сторон. ИИ может применяться в самых разных сферах, и представление о том, как именно, в разных культурах может быть очень разным».