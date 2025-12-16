Разделы

Александр Черников возглавит Ventra Services в роли исполнительного директора

HR-холдинг Ventra объявляет о назначении Александра Черникова на должность исполнительного директора сервисного бизнеса Ventra. Об этом CNews сообщили представители Ventra.

В своей новой роли Александр сосредоточится на комплексном развитии ключевых направлений бизнеса, которые формируют широкий спектр HR-сервисов и услуг. Это аутсорсинг продаж и производственных процессов (Ventra Trade и Ventra Industrial), подбор персонала (Ventra HR Services), а также развитие бизнеса компании Ventra IT: управление ИТ-инфраструктурой, разработка ПО, формирование ИТ-команд.

Его зона ответственности будет включать усиление рыночного позиционирования, развитие продуктовой линейки, а также выстраивание единой системы управления клиентским опытом. Параллельно Александр будет курировать повышение операционной эффективности, обеспечивая прозрачность и управляемость процессов, и продолжать реализацию программы цифровой трансформации, направленной на внедрение современных технологических решений и повышение результативности работы компании.

Александр более девяти лет работает в холдинге Ventra на руководящих позициях. За этот период он продемонстрировал высокие управленческие компетенции и эффективность, что позволило холдингу выйти на новый уровень операционной устойчивости и клиентского охвата.

Как большие данные и гибкая продуктовая архитектура помогают телеком-оператору создавать персональные тарифы
Телеком

Под управлением Александра компания расширила своё присутствие в Казахстане и Узбекистане..

«Назначение Александра Черникова отражает наши амбиции по дальнейшему масштабированию бизнеса, операционной эффективности, усилению конкурентных преимуществ, развитию технологий и повышению качества сервисов. Экспертиза Александра, его стратегическое видение и успешный управленческий опыт станут важным драйвером нового этапа развития Ventra Services», — сказала СЕО Ventra Екатерина Карабанова.

