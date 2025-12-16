Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ventra Industrial
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
|16.12.2025
|Александр Черников возглавит Ventra Services в роли исполнительного директора 1
|21.01.2020
|Ventra помогла Henkel сократить затраты на логистику 1
Ventra Industrial и организации, системы, технологии, персоны:
|Ventra - Вентра 45 1
|Henkel AG - Schwarzkopf&Henkel - Henkel Laundry & Home Care - LAB Industries - Лаб Индастриз - Henkel Rus - Хенкель Рус - Хенкель-Пемос - Хенкель-ЭРА - Шварцкопфф и Хенкель 52 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1407940, в очереди разбора - 732424.
Создано именных указателей - 187491.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.