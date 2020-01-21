Ventra помогла Henkel сократить затраты на логистику

Ventra сообщила об успешном завершении пилотного проекта по внедрению на складе компании Henkel Rus системы мониторинга складской техники, позволяющей сократить затраты на аварийный ремонт, получить достоверные сведения о загрузке техники и водителей, повысить безопасность на складе. Системой контроля были оснащены десять объектов складской техники. По результатам первого месяца эксплуатации был зафиксирован положительный эффект, позволяющий приступить к полноценному внедрению системы на складе и производстве заказчика.

Ритейлерам хорошо известны типовые проблемы больших складов. В течение смены на каждой единице складской техники могут поочередно работать несколько человек, что мешает осуществлять контроль за деятельностью водителей, затрудняет анализ простоя техники, приводит к сложностям в наблюдении за бережным отношением к ней, профилактике аварийных ситуаций.

Работы по подготовке и анализу складских мощностей заказчика стартовали в IV квартале 2019 г., а непосредственно тестирование происходило на протяжении декабря 2019 г. Решения, установленные на складской технике, позволяют оценивать эффективность использования складской техники, проводить мониторинг выполнения производственных задач, вести персональный учет бережного обращения с техникой. Внедрение системы обеспечивает сокращение издержек на ремонт за счет повышения персональной ответственности водителей, а также позволяет мониторить состояние парка техники за счет измерения эффективности работающей техники в той или иной комплектации и благодаря этому оптимизировать затраты.

«По итогам пилотного внедрения на складе руководство Henkel высоко оценило наглядность данных, которые в онлайн-режиме выдает система, — сказала директор Ventra Industrial Ольга Тонких. — Программа позволяет разграничивать доступ персонала к разным категориям техники, фиксировать аварийные ситуации и факты нарушения техники безопасности, собирать данные о простоях, отслеживая загрузку не только по единицам техники или персональным данным операторов, но и по различным временным периодам. Сейчас идет подготовка к полноценному внедрению оборудования, ПО и техподдержки на складе и производстве Henkel».

Внедрение программы и техподдержки Ventra в рамках проекта позволило заказчику избавиться от многих проблем, связанных с установкой, монтажом, техническим сопровождением системы. Программное обеспечение предусматривает возможность быстрой доработки под потребности заказчика и не вступает в конфликт с имеющимся ПО оборудования. Экономически услуга Ventra по внедрению программы и технической поддержки гораздо более выгодна, чем аренда техники с уже предустановленным оборудованием для мониторинга, отмечают в Ventra.

«По нашим оценкам это очень перспективное решение, которое позволит нам оперативно анализировать текущую ситуацию по работе склада, повысить мотивацию сотрудников, а также выполнить задачи по оптимизации затрат, которые поставлены перед отделом логистики на 2020 г.», — сказал Вячеслав Нестеров, начальник участка логистики Henkel Rus.