«Систэм Электрик» объявила о начале производства новой серии однофазных источников бесперебойного питания Smart-Save Online SRT 5-10K IEC

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, объявила о начале производства новой серии однофазных источников бесперебойного питания (ИБП) Smart-Save Online SRT 5-10K IEC. Об этом CNews сообщили представители «Систэм Электрик».

Продукты этой серии выполнены в монолитном корпусе размера 5U, мощность, в зависимости от модели, составляет от 5 до 10 кВА. Эти ИБП работают в режиме двойного преобразования (онлайн), также в них предусмотрена возможность перевода в Eco режим. Важная особенность новинки – наличие сменных аккумуляторов в специальных картриджах. Их конструкция позволяет осуществлять «горячую» замену аккумуляторов без прерывания работы ИБП. Помимо этих картриджей, для увеличения времени автономной работы предусмотрена возможность подключения дополнительных внешних аккумуляторов. Причем ИБП способен распознавать их автоматически.

Еще одно преимущество, отличающее Smart-Save Online SRT 5-10K IEC – чистая синусоида на выходе. Коэффициент гармонических искажений на выходе не превышает 5% для полностью резистивной нагрузки и 10% для нагрузки, на 50% являющейся резистивной. На практике это означает, что к выходу источника могут подключаться разнообразные устройства, в том числе чувствительные к форме питающего напряжения. Возможно параллельное резервирование до 4 ИБП.

«Систэм Электрик» объявила о начале производства новой серии однофазных источников бесперебойного питания Smart-Save Online SRT 5-10K IEC

Предусмотрены выходные разъемы в виде компьютерных розеток на 10 А и 16 А (4 шт. IEC C19, 6 шт. IEC C13). Три группы из выходных розеток – программируемые. На входе установлены винтовые клеммы. Также имеются множество коммуникационных разъемов для различных интерфейсов, среди которых особенно следует отметить сухие контакты. Управление ИБП осуществляется поворотным цветным сенсорным дисплеем. Пользовательский интерфейс устройства выполнен на русском языке.

Уникальные технические характеристики Smart-Save Online SRT 5-10K IEC позволяют применять его в самых разных областях. Функция параллельного резервирования и возможность «горячей» замены аккумуляторов важны для центров обработки данных. Удобный пользовательский интерфейс, картриджная замена АКБ и возможность подключения дополнительных внешних аккумуляторов являются важными преимуществами для телекоммуникационной отрасли. Большая мощность, чистая синусоида на выходе и поддержка множества коммуникационных интерфейсов делают Smart-Save Online SRT 5-10K IEC оптимальным вариантом для современных высокотехнологичных производств и дата-центров.