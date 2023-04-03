«РТК-Солар»: За год компании укрепили внешний периметр, но забыли про внутренние сети

За год на фоне многочисленных кибератак российские компании укрепили защиту ИТ-периметров, но они по-прежнему недооценивают угрозу внутреннего нарушителя. Это следует из результатов пентестов, проведенных экспертами «РТК-Солар» с марта 2022 по март 2023 гг. Так треть (35%) компаний выдержали испытание внешним пентестом (годом ранее этот показатель составлял только 24%). В то же время цели внутри ИТ-периметров были достигнуты в 100% случаев (год назад - только в 63%). Об этом CNews сообщили представители «РТК-Солар».

Всего за отчетный период эксперты отдела анализа защищенности центра противодействия кибератакам Solar JSOC компании «РТК-Солар» реализовали около 80 проектов в разных отраслях, включая госсектор, телеком, энергетику, ИТ, ритейл. Полученные результаты позволяют предположить, что компании действительно озаботились реальной безопасностью своей ИТ-инфраструктуры и закрыли часть слабых мест. Стимулом для этого стали постоянные атаки после начала СВО, активная эксплуатация злоумышленниками различных уязвимостей и отчеты ИБ-специалистов о текущих угрозах. В частности, это касается корпоративных веб-приложений, которые всегда были и остаются самым слабым звеном внешнего периметра. Если в начале 2022 г. низкий уровень их защищенности отмечался в 53% проектов, то теперь этот показатель составляет 20%.

Однако количество успешных внутренних пентестов значительно выросло. При этом более 90% исследованных инфраструктур были отмечены низким уровнем защищенности. Значит, организации не уделяют должного внимания защите внутреннего периметра, даже несмотря на постоянные кибератаки.

«Последний год сильно повлиял на подход компаний к собственной кибербезопасности. Слабые места на внешних периметрах, которые образовались за два года пандемии и удаленки, пришлось спешно закрывать, ведь многие уязвимости легко находились и эксплуатировались даже хакерами со средней квалификацией. Между тем внутренние сети по-прежнему демонстрируют крайне низкий уровень защищенности. Причем большинство векторов, которые успешно реализовали наши специалисты, включают эксплуатацию известных уязвимостей, которые позволяют получить полный контроль над доменом и при этом не требуют сложных инструментов и кастомизированного набора эксплойтов», - отметил руководитель отдела анализа защищенности компании «РТК-Солар» Александр Колесов.

Самые распространенные уязвимости внешних периметров связаны со слабыми паролями от учетных записей, недостатками контроля доступа, использованием уязвимостей в известном ПО (например, Bitrix) и возможностью внедрения SQL-кода.

Слабые и повторяющиеся пароли также являются ключевой проблемой внутренних сетей. В одной из организаций эта уязвимость позволила реализовать атаку Password Spraying (направлена на подбор учетных данных) и скомпрометировать более 180 доменных учетных записей.

Иван Романько, Selectel: «Уход вендоров виртуализации породил ощущение неопределенности у пользователей частных облаков» Маркет

Проблемой абсолютного большинства (более 80%) веб-приложений является некорректная настройка доступа, а самый частый пример – небезопасные прямые ссылки на объекты. Благодаря этой уязвимости злоумышленник может без разрешения администратора получить доступ к объекту (пользователю, счету в личном кабинете и т.п.) и выполнять с ним различные манипуляции. А в 62% приложений раскрывались данные об их структуре, компонентах и особенностях работы. При этом в большинстве кейсов уязвимая функциональность доступна любому внешнему пользователю, даже если у него нет каких-либо привилегий в приложении.

***

«РТК-Солар» обеспечивает кибербезопасность в организациях от малого бизнеса до федеральных органов власти. Ключевые направления деятельности — аутсорсинг ИБ, разработка собственных продуктов, комплексные проекты по кибербезопасности. Компания предлагает сервисы коммерческого SOC — Solar JSOC, а также экосистему управляемых сервисов ИБ — Solar MSS. Линейка собственных продуктов включает DLP-решение Solar Dozor, шлюз веб-безопасности Solar webProxy, IdM-систему Solar inRights, анализатор кода Solar appScreener, систему повышения эффективности труда Solar addVisor. Направление «Solar интеграция» реализует масштабные проекты по созданию систем кибербезопасности, фокусируясь на защите территориально-распределенных объектов, центров обработки данных, а также объектов КИИ и АСУ ТП. Для повышения киберустойчивости всей России «РТК-Солар» развивает Национальный киберполигон, ключевым компонентом которого является платформа для практической отработки навыков защиты от киберугроз «Кибермир». Штат компании — 1600+ специалистов. Имеются представительства в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Томске, Хабаровске и Ижевске. Деятельность компании лицензирована ФСБ России, ФСТЭК России и Министерством обороны России.