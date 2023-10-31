iiii Tech предлагает новый сервис Managed DevOps для оптимизации и автоматизации разработки ПО

iiii Tech, компания в области технологических решений, сообщила о запуске своего нового сервиса DevOps, предназначенного для совершенствования процессов разработки программного обеспечения (ПО). Об этом CNews сообщили представители iiii Tech.

Создание и развертывание программного обеспечения – это сложный и динамичный процесс, требующий гибкости, эффективности и высокой степени автоматизации. Сервис Managed DevOps от iiii Tech был разработан с целью помочь компаниям оптимизировать и ускорить разработку ПО, а также повысить качество и надежность конечных продуктов.

Сервис Managed DevOps от iiii Tech предоставляет комплексный набор инструментов и методов, позволяющих компаниям внедрить и автоматизировать процессы разработки, тестирования, развертывания и мониторинга программных продуктов. Подход DevOps способствует сближению разработчиков и операционных команд, снижению времени реагирования на изменения и обеспечивает непрерывное обновление и улучшение ПО.

Особенностью сервиса DevOps от iiii Tech является кастомизированный подход, когда клиент передает провайдеру необходимый объем ответственности. В отличии от крупных гиперскейлеров, которые предоставляют только инструменты для организации DevOps, основной частью сервиса iiii Tech является экспертиза в выстраивании процессов. За счет этого потребители разгружают собственных специалистов, позволяя им заниматься не рутиной, а сконцентрироваться на перспективных проектах. А в отдельных случаях потребители избавляются от необходимости принимать в штат собственных DevOps-инженеров, получая комплексную экспертизу в необходимом объеме.

Основные характеристики сервиса Managed DevOps от iiii Tech

Непрерывная интеграция и развертывание (CI/CD): Автоматизация процесса слияния кода и развертывания позволяет сократить время от идеи до реализации, уменьшить риски и повысить стабильность процесса разработки.

Инфраструктура как код (IaC): Возможность автоматизировать развертывание и управление инфраструктурой ПО с помощью кода, что позволяет устранить ошибки и обеспечить единообразие окружений.

Контейнеризация и оркестрация: Использование контейнеров позволяет обеспечить переносимость, масштабируемость и эффективное управление приложениями.

Мониторинг и журналирование: Непрерывный мониторинг позволяет быстро выявлять и устранять проблемы, обеспечивая высокую доступность и производительность ПО.

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Безопасность: Интегрированные средства обеспечивают высокий уровень безопасности при разработке и развертывании ПО.

iiii Tech имеет богатый опыт и компетенции в области DevOps, работая с крупными и средними компаниями в различных отраслях. Новый сервис Managed DevOps расширяет портфолио компании и позволяет клиентам повысить эффективность своих разработочных процессов и достичь новых высот в инновационных проектах.

Сервис уже показал себя на нескольких коммерческих проектах компании. Гибкость настройки и результативность сервиса обеспечивают высокий потенциал его использования для различных отраслей бизнеса. Клиенты iiii Tech оценивают его функциональные возможности и приносимую пользу уже сейчас.

«Сервис Managed DevOps от iiii Tech – это ответ на вызовы быстро меняющегося рынка и увеличивающегося спроса на надежную, быструю и автоматизированную разработку программного обеспечения. Наша команда предлагает клиентам передовые инструменты и методы, позволяющие превратить разработку ПО в эффективный процесс с высокой отдачей. iiii Tech предлагает компаниям и предпринимателям, которые используют продукты собственной или сторонней разработки, узнать больше о новом сервисе Managed DevOps и о том, как он может принести значительную пользу и улучшить разработку ПО», – сказал Александр Колесов, глава Cloud&Infra отдела.

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iiii Tech – компания в области технологических решений, предлагающий продукты и услуги для оптимизации бизнес-процессов и улучшения эффективности работы компаний.