«Микрон» начинает массовые продажи микроконтроллера «MIK32 Амур»

Компания «Микрон» (входит в ГК «Элемент»), резидент ОЭЗ «Технополис Москва», открыла массовые продажи микроконтроллера «MIK32 Амур» (К1948ВК018). Приобрести «Амур» можно как у официальных дилеров, так и непосредственно на заводе «Микрон» (в катушках, 2,5 тыс. шт.).

«Микроконтроллер «MIK32 Амур» – наша первая микросхема общепромышленного применения на архитектуре RISC-V. Тестирование и отладка успешно пройдены, микросхема в серии, и теперь «MIK32 Амур» доступен у всех дистрибуторов АО «Микрон», в том числе в розничной продаже – у компании «Теллур Электроникс». Действует единая матрица цен для всех дилеров АО «Микрон», основанная на объеме годовой квоты потребителя», – сказал Александр Колесов, директор по продуктам компании «Микрон».

«MIK32 Амур» предназначен для устройств промышленной автоматизации и интернета вещей, беспроводной периферии, интеллектуальных сетей, охранных систем, сигнализации, телеметрии, мониторинга, умного дома и управления климатом, освещением и других потребительских и промышленных решений.