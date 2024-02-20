Разделы

Цифровизация Электроника
|

«Микрон» начинает массовые продажи микроконтроллера «MIK32 Амур»

Компания «Микрон» (входит в ГК «Элемент»), резидент ОЭЗ «Технополис Москва», открыла массовые продажи микроконтроллера «MIK32 Амур» (К1948ВК018). Приобрести «Амур» можно как у официальных дилеров, так и непосредственно на заводе «Микрон» (в катушках, 2,5 тыс. шт.).

«Микроконтроллер «MIK32 Амур» – наша первая микросхема общепромышленного применения на архитектуре RISC-V. Тестирование и отладка успешно пройдены, микросхема в серии, и теперь «MIK32 Амур» доступен у всех дистрибуторов АО «Микрон», в том числе в розничной продаже – у компании «Теллур Электроникс». Действует единая матрица цен для всех дилеров АО «Микрон», основанная на объеме годовой квоты потребителя», – сказал Александр Колесов, директор по продуктам компании «Микрон».

«MIK32 Амур» предназначен для устройств промышленной автоматизации и интернета вещей, беспроводной периферии, интеллектуальных сетей, охранных систем, сигнализации, телеметрии, мониторинга, умного дома и управления климатом, освещением и других потребительских и промышленных решений.

Дмитрий Рубин, Naumen: За 20 лет мы создали целую экосистему в области управления ИТ
Цифровизация

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Росатом» внедрил систему для автоматизации науки

Гендиректором «ИКС Холдинга» стал глава Yadro Алексей Шелобков

Игорь Лейпи, Softline: Объем поставок российских операционных систем в ближайшие годы увеличится как минимум вдвое

Иностранную электронику станет проще «превращать» в российскую. Правила начисления баллов хотят изменить

«Мы быстро подключили SIEM и сразу увидели скрытые риски»

Основатель «Марвела» и Fplus открыл компанию для создания межсетевых экранов

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие подарки для автомобилистов: выбор ZOOM

Лучшие приложения для автомагнитол на Android: выбор ZOOM

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: все состояния материи, кроме известных со школы

Как работает инновационный огнетушитель, который обходится без воды

Ликбез RnD.CNews: может ли течение Гольфстрим погрузить Землю в климатический хаос в 2025 году
Показать еще