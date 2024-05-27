Спрос на облачные сервисы защиты от DDoS-атак в России за год вырос более чем в 1,7 раза

MTS Web Services (MWS), входит в группу МТС, сообщает о том, что закупки российскими компаниями сервисов информационной безопасности в облаке MWS в I квартале 2024 г выросли в 1,5 раза в сравнении с аналогичным периодом 2023 г. Более всего увеличился спрос на услугу по защите от DDoS-атак. Закупки данного сервиса выросли более чем в 1,7 раза. Следом идут центр мониторинга и реагирования на инциденты информационной безопасности (SOC) от МТС RED, спрос на который увеличился более чем в 1,5 раза, и межсетевой экран уровня приложений (WAF), прирост – в 1,3 раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Чаще всего свои ИТ-системы от DDoS-атак защищают компании из сферы услуг. На них приходится более трети всех пользователей данного сервиса. В 17% случаев защиту от DDoS-атак MWS подключают компании из финансового сектора, в 12% - из сферы производства, 8% – из разработки. Также активно применяют данные сервисы предприятия из сфер оптовой и розничной торговли, медиа и транспорта.

Компании из сферы услуг также лидируют по использованию услуг SOC. На данный сектор приходится 28% всех клиентов MWS, использующих данную услугу. По 15% приходится на предприятия из ритейла и сферы связи. Также специалисты MWS наблюдают рост интереса к сервисам МТС RED SOC со стороны компаний, представляющих сектора разработки, медиа, производства и финансов.

Межсетевой экран уровня веб-приложений в большинстве случаев используют предприятия из сферы услуг и разработки. На них приходится половина всех подключенных решений. В 17% случаев сервисом пользуются компании из ритейла, в 11% – предприятия из сфер производства и финансов.

«Объемы данных, размещаемые в облаках, кратно увеличиваются, и встает вопрос о необходимости эффективного обеспечения их безопасности. Сильнее всего вырос спрос на сервисы защиты от DDoS-атак. Это связано с значительным увеличением числа и мощности атак такого типа: по данным МТС RED, в I квартале 2024 г. было зафиксировано свыше 6200 DDoS-атак на веб-ресурсы заказчиков – в 1,5 раза больше, чем за все второе полугодие 2023 г., а также желанием компаний не только защититься от уже активной атаки, но и минимизировать бизнес-риски в случае наступления такого события в будущем. Также активно растет спрос на такие сервисы как SOC и Pentest. Увеличение интереса к данным услугам мы связываем с тем, что наши клиенты все больше внимания уделяют комплексному подходу к обеспечению собственной безопасности, и понимают важность и необходимость не только одномоментно защитить свои сервисы, но и круглосуточно следить за состоянием инфраструктуры. Мы видим возрастающий интерес к услугам класса Continuous Penetration Testing (непрерывного контроля защищенности ИТ-ландшафта) и планируем развиваться в этом направлении», – отметил руководитель направления Security as a Service MWS Роман Ермаков.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.