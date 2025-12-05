МТС RED Security MFA

RED Security MFA основан на отечественной технологии многофакторной аутентификации для корпоративных пользователей. Он обеспечивает компаниям защиту от взлома учетных записей ее сотрудников, в том числе от атак с применением автоматического перебора паролей или социальной инженерии. RED Security MFA помогает внедрить в компании принципы нулевого доверия (Zero Trust), которые исключают возможность несанкционированного удаленного доступа злоумышленников к информационным ресурсам компании.