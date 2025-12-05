Разделы

МТС RED Security MFA


RED Security MFA основан на отечественной технологии многофакторной аутентификации для корпоративных пользователей. Он обеспечивает компаниям защиту от взлома учетных записей ее сотрудников, в том числе от атак с применением автоматического перебора паролей или социальной инженерии. RED Security MFA помогает внедрить в компании принципы нулевого доверия (Zero Trust), которые исключают возможность несанкционированного удаленного доступа злоумышленников к информационным ресурсам компании.

05.12.2025 Сервис Red Security MFA подтвердил совместимость с VDI-системой Termidesk 1
11.12.2024 Сеть гипермаркетов «О’Кей» защитила учетные записи сотрудников с помощью сервиса RED Security MFA 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 199 1
Telegram Group 2564 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 220 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5583 1
TOTP - Time-based One-Time Password Algorithm - RFC 6238 - OATH-алгоритм создания одноразовых паролей для защищенной аутентификации - OTP (One Time Password) 235 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13319 1
Кибербезопасность - MFA - Multi-factor Authentication - Multifactor Authentication - Многофакторная, мультифакторная аутентификация пользователей 241 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12304 1
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 700 1
Кибербезопасность - ZTNA - Zero Trust Network Access - Стратегия информационной безопасности "Никому не доверяй" - Нулевое доверие 247 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4555 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9772 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33982 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73095 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31692 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8925 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4659 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2619 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 175 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - Серенити сайбер секьюрити - Serenity Cyber Security 108 1
Огнев Василий 7 1
Пивак Павел 1 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1070 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25970 1
