МТС RED Security MFA
RED Security MFA основан на отечественной технологии многофакторной аутентификации для корпоративных пользователей. Он обеспечивает компаниям защиту от взлома учетных записей ее сотрудников, в том числе от атак с применением автоматического перебора паролей или социальной инженерии. RED Security MFA помогает внедрить в компании принципы нулевого доверия (Zero Trust), которые исключают возможность несанкционированного удаленного доступа злоумышленников к информационным ресурсам компании.
СОБЫТИЯ
|05.12.2025
|Сервис Red Security MFA подтвердил совместимость с VDI-системой Termidesk 1
|11.12.2024
|Сеть гипермаркетов «О’Кей» защитила учетные записи сотрудников с помощью сервиса RED Security MFA 1
МТС RED Security MFA и организации, системы, технологии, персоны:
