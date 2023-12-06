«БФТ-холдинг» и Axoft заключили партнерское соглашение

«БФТ-холдинг», разработчик программных продуктов и заказных решений для государственного и корпоративного сектора, и Axoft, центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий, подписали дистрибуторский контракт. Взаимодействие компаний дает возможность продвижения через партнерскую сеть Axoft импортонезависимых решений и разработок «БФТ-холдинга» предназначенных для решения задач в сфере централизованного ведения и управления мастер-данными, нормативно-справочной информацией (НСИ), организации процесса закупок, автоматизации процессов управления эксплуатацией имущества, хранения документов и организации оперативного доступа к ним в режиме реального времени. Об этом CNews сообщили представители «БФТ-холдинга».

Сотрудничество позволит БФТ расширить партнерскую сеть, а Axoft – усилить портфель решений под задачи крупных заказчиков. Партнеры компании Axoft смогут предлагать клиентам флагманские решения от «БФТ-холдинга»: единую систему централизованного управления нормативно-справочной информацией и мастер-данными «БФТ.ЕНСИ», систему хранения и предоставления электронных документов «БФТ.е-архив», SRM-систему для организации процесса закупок «БФТ.закупки», единую систему для комплексного управления эксплуатацией имущества «БФТ.управление активами».

«Объединение усилий с Axoft позволит заказчикам найти партнера для внедрения или перехода с иностранных продуктов типа управления данными (MDM), корпоративными закупками (SRM), управления имуществом на решения «БФТ-холдинга» и обеспечить клиентов надежным российским ПО. Все продукты, которые предлагает «БФТ-холдинг» в рамках партнерской программы, входят в реестр отечественного ПО. Это полностью импортонезависимые решения, способные заместить технологии ряда зарубежных игроков», – отметила Юлия Захаренко, директор дирекции маркетинга и партнерских отношений «БФТ-холдинга».

«Мы рады, что продукты вендора «БФТ-холдинга» вошли в портфель Axoft и уверены, что данное сотрудничество поможет нашим партнерам закрыть потребность своих клиентов в цифровой независимости. Наша компания видит большую перспективу в продуктовых решениях БФТ, которые в прямом назначении могут решить задачи по автоматизации внутренних процессов клиентов на фоне ушедших с рынка России Oracle (MDM и ECM), SAP (SRM и DMS), IBM, OpenMAint и других иностранных решений», – сказал Сергей Игнатов, директор развития новых направлений в Axoft.

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«БФТ-холдинг» с 1997 г. реализует комплексные ИТ-проекты для заказчиков различного масштаба. Сегодня БФТ – это системообразующая ИТ-компания, реализовано более 6500 проектов в 83 субъектах России, а в числе федеральных заказчиков – Социальный фонд России, Роструд, Росреестр, Минцифры России, Минздрав России и др.

Axoft – центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий, работает на ИТ-рынке с 2004 г. Обладает портфелем, который включает поставщиков software и hardware, в том числе из реестра ПО отечественных производителей и из списка технологических лидеров. Предлагает инфраструктуру сервисов, которая позволяет сопровождать партнеров на протяжении всего жизненного цикла проектов: от выявления первичного спроса, пресейл-поддержки, реализации пилотных проектов, предоставления финансовых инструментов до внедрения решений.