«Яндекс» запустил «Тег Менеджер» – инструмент для простой настройки тегов на сайте

Инструмент для управления тегами поможет digital-специалистам самостоятельно настраивать сбор данных об эффективности кампаний, а бизнесу даст возможность снизить затраты на разработку. С помощью «Тег Менеджера» маркетологи и аналитики смогут оптимизировать работу со скриптами на сайте и ускорить настройку событий и целей. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Ранее, чтобы подключить систему аналитики, пиксель соцсети или мессенджера, код рекламной системы или коллтрекинга, нужно было добавить в код сайта специальный скрипт. Для этого необходимо подготовить техническое задание и поставить задачу разработчику, который и будет вносить изменения. Теперь можно делать это самостоятельно — в едином интерфейсе «Тег Менеджера».

Ранее доступ уже был открыт для интеграторов. Теперь инструментом может воспользоваться любой клиент «Яндекс Метрики». Для этого нужно включить опцию «Тег Менеджер» в настройках счетчика «Метрики» и сохранить настройки. После этого можно будет управлять тегами на сайте прямо из интерфейса «Метрики»: устанавливать новые скрипты, вносить изменения в существующие, настраивать события и цели для аналитики или рекламы.

Сергей Игнатов, CTO Admon.ai: «Мы одними из первых протестировали технологию и очень рады запуску «Тег Менеджера» от «Яндекс», так как на локальном рынке до сих пор просто не было достойного решения. Очень классно, что инструмент будет доступен всем пользователям «Яндекс Метрики» и его не нужно будет отдельно интегрировать на сайт. «Тег Менеджер» будет полезен всем, кто размещает любые интеграции: скрипты интеграции сетей, программатик-платформ, скрипты ретаргетинга, учета конверсий и так далее. Безопасность достигается за счет «Изолированного JavaScript» с поддержкой системы разрешений и модерации шаблонов. Таким образом, технология защищает от несанкционированного изменения функционала того, что уже было установлено на вашем сайте, то есть от мутации интеграций во вредоносные. До запуска «Тег Менеджера» мы часто сталкивались с техническими сложностями и опасениями наших клиентов, но теперь любой пользователь «Яндекс Метрики» может в пару кликов безопасно разместить все коды на сайте и уменьшить риски фрода уже сегодня».