«СКБ Контур» и Axoft объявили о партнерстве в сфере импортозамещения

«СКБ Контур» и Axoft объявили о партнерстве в сфере импортозамещения. Вендор поможет бизнесу успешно перейти на российские сервисы, чтобы не зависеть от зарубежных поставщиков. Центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft сосредоточится на продвижении продуктов для коммуникаций, удаленного доступа и раскрытия отчетности. Об этом CNews сообщили представители «СКБ Контур».

В рамках сотрудничества с «СКБ Контур» дистрибьютор будет знакомить отечественные компании с продуктами экосистемы для бизнеса «Контур».

Axoft сосредоточится на дистрибуции сервисов, которые помогут бизнесу выстроить процессы в сфере онлайн-коммуникаций, безопасного удаленного доступа к устройствам и раскрытия отчетности.

В числе этих решений: «Толк» — пространство для коммуникаций, которое объединяет онлайн-встречи, вебинары и корпоративный мессенджер; «Доступ» — сервис для удаленного подключения к компьютерам; ID — система двухфакторной аутентификации; Н«алоговый мониторинг» — информационная система раскрытия данных организации для целей налогового мониторинга.

Сервисы позволяют полноценно заменить подобные зарубежные решения и не зависеть от работы иностранных поставщиков на российском рынке. Axoft сможет предоставлять российским компаниям не только продукты Контура, но и услуги внедрения, настройки решений.

Сергей Игнатов, директор по развитию продуктовых направлений компании Axoft: «Мы уверены, что наше сотрудничество с «СКБ Контур» поможет партнерам Axoft предложить своим заказчикам экосистему решений под широкий спектр задач бизнеса. Объединяя усилия и экспертизу двух компаний, мы сможем предложить более комплексные решения для автоматизации бизнес-процессов».

Вадим Галлямшин, руководитель управления регионального развития «СКБ Контур»: «Старт сотрудничества с таким крупным игроком отечественного рынка дистрибуции ИT-решений как Axoft открывает для «СКБ Контур» новые возможности по увеличению предложения и внедрению цифровых сервисов для бизнеса. Это будет способствовать повышению эффективности бизнес-процессов наших клиентов, а также достижению долгосрочных планов развития «СКБ Контур» и Axoft. Уверен, налаженное партнерство между нашими компаниями позволит внести вклад в цифровую трансформацию экономики страны и увеличить технологический потенциал ИT-отрасли».