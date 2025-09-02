CraftTalk и Axoft объединят усилия в проектах по омниканальным текстовым коммуникациям

Компания CraftTalk, создатель российской ИИ-платформы для омниканальных коммуникаций, участник Фонда «Сколково», и центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft заключили дистрибьюторский договор. Об этом CNews сообщили представители CraftTalk.

Благодаря соглашению партнеры Axoft получат возможность внедрять полный спектр решений в области омниканальных коммуникаций от CraftTalk. Платформа вендора предназначена для общения в цифровых каналах и управления знаниями. Она работает в web-чатах, мессенджерах, социальных сетях, e-mail. Система CraftTatk построена на базе технологий искусственного интеллекта (ИИ). В составе решения: омниканальная платформа, AI-powered KMS - система управления знаниями, ИИ-чатботы, GPT-суфлеры, система аналитики и мониторинга. Бот на базе ИИ обучается у операторов и полностью обрабатывает 30-85% типичных запросов. В итоге, ИИ помогает сотрудникам, повышая скорость и качество работы. Решение CraftTalk может использоваться как в крупных компаниях, так и для малого бизнеса (МСП). Решение может быть внедрено как в собственный контур заказчика, так и из облака, что способствует быстрому и экономичному развертыванию.

«Мы постоянно расширяем наш продуктовый портфель перспективными отечественными разработками. Сегмент решений в области текстовых коммуникаций с применением ИИ находится сейчас на пике интереса среди компаний из разных сфер бизнеса. Платформа CraftTalk будет полезна нашим партнерам и их заказчикам как в рамках внешних клиентских коммуникаций, так и в процессе автоматизации общения с сотрудниками. Решение успешно внедряется во многих российских компаниях, что является дополнительным подтверждением его высокой востребованности», – сказал Сергей Игнатов, директор по развитию продуктовых направлений компании Axoft.

«Наша задача как вендора – это разработка и улучшение продукта. При этом нам важно качественное внедрение решений в российских компаниях, что может обеспечиваться сильной проектной командой Axoft. Мы готовы совместно с дистрибутором работать над различными задачами партнеров и их заказчиков, проводить пилоты, настраивать систему для удобной и прозрачной коммуникации по всем каналам», – отметил Денис Петухов, генеральный директор компании CraftTalk.