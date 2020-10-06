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МТС подключила к сети интернета вещей сервис шеринга электросамокатов

Телеком Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

МТС подключила к сети NB-IoT более 700 электросамокатов шерингового сервиса Eleven в Санкт-Петербурге и Краснодаре.

Подключенные самокаты по сети NB-IoT в режиме реального времени передают информацию о местоположении, статусе поездки и техническом состоянии, например, уровне заряда аккумулятора или переходе в режим ожидания. SIM-карта NB-IoT встроена в самокаты уже на этапе заводской сборки. Это позволяет защитить их от угона и получать точные данные о состоянии каждого конкретного устройства.

Информация о местоположении и состоянии самокатов отражается как в личном кабинете компании, так и в приложении клиента. Благодаря этому пользователь может выбрать самокат исходя не только из местоположения, но и уровня заряда, и оставить его после поездки в любом удобном месте в рамках разрешенной зоны.

«Качество наших услуг во многом зависит от стабильной мобильной сети. Мы уже работали с сетью NB-IoT МТС в Беларуси и смогли оценить ее преимущества, в первую очередь высокую энергоэффективность, которая позволяет не переживать о замене батареи в модуле связи в течение всего сезона. Система позволят получать ключевые данные о самокатах: местоположение, уровень заряда, наличие поломок – и оперативно перевозить или заменять устройства. Мы только запускаем сервис в Санкт-Петербурге и в Краснодаре, но в следующем сезоне планируем значительно увеличить количество самокатов и расширить сотрудничество с МТС», — отметил директор по развитию компании Eleven Александр Уельский.

«Мы рады, что сеть NB-IoT, в основном предназначенная для работы с энергоэффективными датчиками и счетчиками, теперь используется и клиентами из других сфер. Надеемся, что опыт Eleven поможет компаниям из самых разных отраслей — от промышленности и транспорта до ритейла — «распробовать» преимущества сети, такие как энергоэффективность, ёмкость и высокая проникающая способность. Сегодня МТС – единственный оператор, развернувшую сеть NB-IoT в 63 регионах, к концу года мы планируем увеличить площадь покрытия до 72 регионов», — сказал директор департамента IoT МТС Михаил Козлов.



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