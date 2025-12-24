Basis SDN включен в реестр российского ПО

Первое российское импортонезависимое коробочное решение для управления программно-определяемыми сетями Basis SDN включено в реестр российского программного обеспечения. Статус в реестре подтверждает соответствие продукта регуляторным требованиям и возможность его использования в государственном и финансовом секторе.



Решение уже закрывает до 80% функциональности VMware NSX

Basis SDN запущен в 2025 году крупнейшим российским разработчиком ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой «Базис». Продукт обеспечивает централизованное и масштабируемое управление сетевой инфраструктурой без зависимости от иностранного софта и конкретных аппаратных вендоров. Решение позволяет снижать технологические и регуляторные риски, повышать уровень безопасности и адаптировать сеть под требования бизнеса и нормативной среды.

Продукт предоставляет расширенные возможности сегментации виртуальных сетей, настройки политик безопасности и управления сетевыми подключениями в корпоративных и облачных средах. В первой версии Basis SDN реализовано около 80% функциональности VMware NSX с планами дальнейшего расширения до 90%. Basis SDN разработан на собственной кодовой базе и уже применяется в государственных и коммерческих проектах, обеспечивая высокую степень управляемости, масштабируемости и технологической автономии.

© everythingposs / Фотобанк Фотодженика В первой версии Basis SDN реализовано около 80% функциональности VMware NSX с планами дальнейшего расширения до 90%

Наличие решения в реестре российского ПО является ключевым условием для его применения в проектах государственного и финансового сектора. Для заказчиков это означает возможность закупки и эксплуатации продукта в рамках действующих требований по импортозамещению, а также снижение регуляторных и операционных рисков при построении и развитии сетевой инфраструктуры.