Разделы

Цифровизация Импортонезависимость
|

Basis SDN включен в реестр российского ПО

Первое российское импортонезависимое коробочное решение для управления программно-определяемыми сетями Basis SDN включено в реестр российского программного обеспечения. Статус в реестре подтверждает соответствие продукта регуляторным требованиям и возможность его использования в государственном и финансовом секторе.

Решение уже закрывает до 80% функциональности VMware NSX

Basis SDN запущен в 2025 году крупнейшим российским разработчиком ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой «Базис». Продукт обеспечивает централизованное и масштабируемое управление сетевой инфраструктурой без зависимости от иностранного софта и конкретных аппаратных вендоров. Решение позволяет снижать технологические и регуляторные риски, повышать уровень безопасности и адаптировать сеть под требования бизнеса и нормативной среды.

Продукт предоставляет расширенные возможности сегментации виртуальных сетей, настройки политик безопасности и управления сетевыми подключениями в корпоративных и облачных средах. В первой версии Basis SDN реализовано около 80% функциональности VMware NSX с планами дальнейшего расширения до 90%. Basis SDN разработан на собственной кодовой базе и уже применяется в государственных и коммерческих проектах, обеспечивая высокую степень управляемости, масштабируемости и технологической автономии.

photogenica-phx23796733.webp

© everythingposs / Фотобанк Фотодженика
В первой версии Basis SDN реализовано около 80% функциональности VMware NSX с планами дальнейшего расширения до 90%

Наличие решения в реестре российского ПО является ключевым условием для его применения в проектах государственного и финансового сектора. Для заказчиков это означает возможность закупки и эксплуатации продукта в рамках действующих требований по импортозамещению, а также снижение регуляторных и операционных рисков при построении и развитии сетевой инфраструктуры.

Рекламаerid:2W5zFHCDoXnРекламодатель: ООО «БАЗИС»ИНН/ОГРН: ИНН 7731316059 / ОГРН 1167746462135Сайт: www.basistech.ru

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Игорь Вороной, «Финтех-маркет»: Автоматизация кредитных заявок сокращает время одобрения с 10 минут до 15 секунд

Пользователям Gmail разрешили менять адрес электронной почты без потери писем

Postgres Professional представила ProGate: миграция из Oracle со скоростью 41 ТБ/сутки

Российские ИТ-компании заплатили налогов на треть больше, чем год назад

За рамками GenAI: почему IDP-сервис становится ключевым компонентом ИТ-ландшафта будущего

Правительство России одобрило второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками. Россиянам разрешат сообщать о мошенниках на «Госуслугах», а сайты будут оперативно блокировать

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты и техника

Обзор Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete: моющий робот-пылесос с роликовой шваброй

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще