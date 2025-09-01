Разделы

«Группа Лента» расширяет собственный центр обработки данных в Санкт-Петербурге

«Группа Лента», объявляет о начале строительства второго машинного зала в собственном центре обработки данных (ЦОД) в Ленинградской области. Новый объект станет ключевым элементом цифровой инфраструктуры компании, обеспечивающим устойчивость, масштабируемость и независимость ИТ-сервисов. Об этом CNews сообщили представители «Ленты».

ЦОД будет использоваться для размещения критически важных ИТ-систем: логистики, коммерции, аналитики, управления торговыми операциями, а также для развития платформ обработки больших данных, внедрения решений на базе ИИ, обеспечения информационной безопасности и катастрофоустойчивости.

Объект проектируется с учетом современных требований энергоэффективности и надежности. В инфраструктуру будут интегрированы системы охлаждения и электропитания, разработанные под заказ, что позволит обеспечить высокую отказоустойчивость и бесперебойную работу сервисов даже при пиковых нагрузках.

Руководитель управления ИТ-инфраструктуры «Группы Лента» Антон Самаркин: «Развитие собственной ИТ-инфраструктуры — стратегический приоритет для группы. В условиях стремительного роста объемов данных и появления новых цифровых сервисов нам необходимо пространство для развития. С запуском второго зала мы сможем поддерживать экспансию бизнеса, ускорять внедрение новых технологий и обеспечивать надежную работу наших сервисов для клиентов и сотрудников. Мы создаем фундамент для будущих проектов».

Реализация проекта не потребует расширения штата — для эксплуатации будет задействована существующая команда Lenta tech и партнеры. Ввод в эксплуатацию запланирован до апреля 2026 г.

