«Лента» зарегистрировала собственное ПО GisMark для маркировки товаров

«Лента», российская мультиформатная розничная сеть, зарегистрировала собственное программное обеспечение, которое контролирует все этапы работы с маркированным товаром.

Специалисты Lenta Tech разработали и внедрили программное обеспечение GisMark в 2019 г. Главная задача ПО – проверять, обрабатывать и сохранять сведения по кодам маркировки. Это эмиссия марок, прямой импорт, приемка товаров в распределительных центрах и магазинах, отложенная приемка, учет кассовых продаж, онлайн- и оптовой реализации. К разработке программного обеспечения привлекались компании Novardis и «Солмикс».

Программное обеспечение позволяет получать состав марок из универсальных передаточных документов (УПД), выполняя проверку корректности статусов в системе «Честный знак». Во время приёмки в распределительных центрах или магазинах оно показывает, какое количество цифровых кодов необходимо отсканировать. Система ежедневно отправляет поставщику информацию о возникших ошибках со списком «проблемных» марок. Кроме того, GisMark заносит в УПД транспортные коды или марки при передаче товаров другому юридическому лицу и проверяет их на корректность. Также система контролирует, чтобы при приемке и дальнейшей реализации не допускались «неправильные» коды маркировки. Речь о ранее проданных товарах, позициях с истекшим сроком годности или товарах, запрещенных к реализации в системе «Честный знак».

Благодаря ПО GisMark компания оптимизировала рутинные операции и снизила риск возникновения ошибок, связанных с ручным трудом. Сотрудники распределительных центров и магазинов могут контролировать все процессы, связанные с обработкой маркированного товара. Например, в приемке программа самостоятельно контролирует, какой товар, произведённый до старта маркировки, можно принимать без неё, а какой –только с марками. Количество марок к проверке, а также сами правила проверки задаются централизовано на уровне поставщиков, предприятий и товаров, чтобы тщательно проверять позиции, с реализацией которых чаще всего возникают проблемы в магазинах. Это помогает снизить количество списаний в магазинах и сократить время инвентаризации.

Директор по цифровым инновациям и ИТ «Ленты» Сергей Сергеев сказал: «GisMark – наша собственная разработка в части работы с маркированным товаром. Мы видим эффективность ПО сразу на нескольких уровнях – во взаимодействии с регулятором, с поставщиками, а также в оптимизации процессов для сотрудников наших магазинов. Кроме того, собственное ПО позволяет нам обеспечить дополнительные гарантии покупателю «Ленты» в вопросах легальности, качества и безопасности продукции. Регистрация программы GisMark отражает наше серьезное отношение к вопросам маркировки, и мы готовы делиться собственной экспертизой в том числе и с другими участниками рынка».

Федеральная служба по интеллектуальной собственности зарегистрировала программный продукт GisMark.