«Группа Лента» ускорила сборку заказов благодаря мультипикингу

«Группа Лента» завершила внедрение обновлённой системы мультипикинга. Технология использует точные данные о расположении товаров в торговых залах.

Мультипикинг — это технология одновременной сборки нескольких заказов. Первая версия алгоритма, внедренного командой Lenta tech (ИТ-бренд компании) в 2022 г., использовала принцип схожести товарных категорий. Сейчас алгоритм основан на проекте адресного подбора. Система знает точное расположение каждой позиции — вплоть до ряда и стеллажа — и определяет кратчайший маршрут сборщика заказа.

Ключевое отличие новой системы — переход от фиксированного срока сборки к расчётному. Алгоритм прогозирует время перемещения пикера и поиска товара на стеллаже, которые рассчитываются на основе точного расстояния между позициями, средней скорости передвижения сотрудников и зависят от количества наименований в категории. Кроме того, система учитывает процесс сканирования и укладки в зависимости от наличия маркировки и количества позиций в заказах.

Технология работает в 228 гипермаркетах компании, где внедрена технология адресного подбора. Благодаря более точному планированию и оптимизации маршрутов пикеров новая система позволила ускорить сборку онлайн-заказов в среднем на 5%.

