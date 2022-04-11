Клиенты ОМК теперь могут отслеживать доставку своих заказов ж/д транспортом

Объединенная металлургическая компания (ОМК) усовершенствовала свои цифровые сервисы для клиентов. Теперь в «Кабинете клиента» lk.omk.ru заказчики имеют возможность отслеживать в режиме реального времени не только статус выполнения своего заказа, но и его доставку железнодорожным транспортом с заводов ОМК в Выксе (Нижегородская область) и Альметьевске (Республика Татарстан). Об этом CNews сообщили представители ОМК.

Эта информация появляется на главной странице кабинета клиента сразу же по факту отгрузки продукции из производственных цехов ОМК. Данные обновляют по мере следования вагонов по маршруту. Информация представлена в разрезе каждого вагона: объем загрузки, место нахождения, планируемая дата прибытия в пункт назначения, клиенту достаточно знать номер своего заказа. Для наглядности предусмотрена онлайн-карта и удобная система фильтрации, которая позволяет находить нужный вагон в пару кликов. При желании уведомления о перемещении груза можно получать автоматически на адрес электронной почты и через смс-сообщения. Это делает процесс доставки максимально прозрачным и контролируемым для заказчика. В перспективе ОМК готова внедрить подобный функционал и для доставки автотранспортом.

Еще одно нововведение – клиенты ОМК могут получать права администратора и самостоятельно управлять имеющимися там данными. В частности предоставлять доступ к ним своим сотрудникам и партнерам в нужном объеме (полностью, включая финансовые показатели, либо к отдельным категориям данных, например, сертификатам качества на продукцию); настраивать профиль организации под свои потребности. Это существенно облегчает и ускоряет рабочие процессы клиента как внутри своей компании, так и при взаимодействии с внешними партнерами. Для сохранения данных клиентов ОМК усилила систему безопасности, внедрив двойную верификацию пользователей. Это позволит в том числе избежать доступа к данным уволенным сотрудникам.

«Процесс совершенствования цифровых сервисов ОМК идет постоянно: мы развиваем функционал и внедряем сервисы с учетом потребностей, которые возникают у наших клиентов, – отметил начальник управления по клиентскому сервису ОМК Тимур Махалин. – Сейчас более 70% всех запросов они могут решать онлайн, через личный кабинет, в любое время суток из любой точки мира. Наша задача – сделать процесс коммуникации с клиентом максимально оперативным и простым, сформировать единую цифровую среду, позволяющую быстро обмениваться информацией и легко интегрироваться с системами поставщиков и клиентов».