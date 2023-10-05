Разработчик системы Global ERP в числе участников CNews Forum

Компания – разработчик системы Global ERP в числе участников CNews Forum. Спикер вендора, директор по развитию Дмитрий Аникин выступит в пленарной части с докладом «Global ERP – платформенное решение для импортозамещения крупного бизнеса».

Фирма работает на российском рынке с 2002 года и к настоящему моменту предлагает зрелую импортонезависимую систему для управления крупным предприятием и его дочерними структурами. За время работы компания накопила обширный опыт в разработке, внедрении и поддержке своего продукта в судостроительной, машиностроительной, нефтегазовой, химической и электрогенерирующей отраслях. Клиентские кейсы характеризуют продукт как полноценную систему, обеспечивающую все потребности промышленного предприятия.

Продукт компании – система Global ERP предназначена для крупных предприятий и корпораций, является российской альтернативой решениям SAP, Oracle. В состав системы входит более 20 модулей для решения задач управления производством, ремонтами, складами, финансами, документооборотом, персоналом, имуществом, включая специализированные отраслевые решения.

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Открытый код, инструменты для бизнес-аналитиков и разработчиков позволяют осуществлять настройку и адаптацию системы с учетом особенностей бизнеса, включая возможность разработки собственных индивидуальных решений.

Компания разработчик Global ERP готова предложить свою систему высокой функциональностью и производительностью, надежным отказоустойчивым решение Enterprise-уровня как готовое решения для крупных предприятий отечественной промышленности.