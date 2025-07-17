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Процесс заправки букс локомотива в депо «Карымская» станет цифровым

В сервисном локомотивном депо «Карымская» Забайкальского филиала компании «ЛокоТех-Сервис» внедряется комплекс для автоматической заправки смазкой букс моторно-осевых подшипников локомотива с передачей данных в единую информационную систему. Об этом CNews сообщили представители ООО «ЛокоТех».

Пилотный проект реализуется в рамках стратегии цифровой трансформации ГК «ЛокоТех». По предварительным оценкам, запуск комплекса позволит добиться снижения потерь осевой смазки на 16% в год за счет исключения ее перелива при заправке моторно-осевых подшипников. Новый цифровой инструмент позволит вести автоматический контроль учета расхода смазочного материала за счет передачи данных о списании в автоматизированную систему управления «Сетевой график» (АСУ СГ).

Комплекс будет установлен на 17 ремонтных позициях в четырех производственных корпусах депо «Карымская». Оборудование включает в себя стационарный раздаточный модуль с расходомером, блок учета и передачи данных в виде пульта управления и заправочный модуль – пистолет с датчиком уровня.

Автоматический контроль расхода и списания смазочного материала будет вестись на каждую секцию локомотива в АСУ СГ, работы по заправке – закрываться автоматически. Также будет фиксироваться количество смазки на каждую заправленную буксу моторно-осевого подшипника с занесением данных в Диагностическую карту локомотива в АСУ СГ, в том числе будет реализован расчет остаточного уровня смазки перед заправкой букс для определения их состояния. В случае отсутствия смазки в буксе сотрудники депо будет уведомлены об этом сигналом, и программа выдаст запрет вывода локомотива с сервисного обслуживания.

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Цифровизация

«В результате внедрения комплекса в депо «Карымская» будет не только достигнута экономия смазочных материалов. Это позволит исключить влияние человеческого фактора и повысить эффективность технологического процесса заправки букс, что окажет положительное влияние на качество сервисного обслуживания моторно-осевых подшипников локомотива в объеме ТО-2, снизит вероятность отказов подшипников и колесных пар при эксплуатации и, как следствие, неплановых ремонтов», – сказал первый заместитель генерального директора по стратегическому планированию и развитию ГК «ЛокоТех» Сергей Лянгасов.

Проект в депо «Карымская» будет полностью реализован в январе 2026 г. В перспективе данная технология будет тиражирована на другие сервисные локомотивные депо «ЛокоТех-Сервис».

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