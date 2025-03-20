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Лянгасов Сергей


20.03.2025 В фокусе цифровизации: ГК «ЛокоТех» планирует автоматизировать процесс диагностики пусковых конденсаторов локомотива 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Лянгасов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

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