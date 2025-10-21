ТМХ и «ЛокоТех» внедряют новую систему прогнозирования ресурса локомотивов

«Центр Перспективных Технологий ТМХ» (ЦПТ ТМХ) и «ЛокоТех» проводят испытания системы расчета износа критических узлов локомотивов на серии 2ЭС5К «Ермак». Программное обеспечение разработано специалистами ЦПТ ТМХ. Система получает данные об эксплуатации локомотива из информационных систем ОАО «РЖД»: дата, маршрут, масса поезда. Об этом CNews сообщили представители «ЛокоТех».

Отдельно анализируются климатические условия, которые поступают из баз данных метеосервисов. Зная маршрут и точное время следования поезда, можно с достаточно высокой точностью установить, какими были температура и влажность в определенной географической точке. Данные такого характера учитываются при прогнозировании ресурса локомотива впервые, при этом выраженные жара либо холод могут оказывать существенное влияние на износ определенных узлов. Система позволяет увидеть всю историю эксплуатации локомотива за последние пять лет. Далее с помощью математических моделей можно определить накопленный износ узлов локомотивов и спрогнозировать остаточный ресурс оборудования.

«Проект направлен на повышение надежности локомотивов. Система позволит своевременно выявлять предельный уровень износа важнейших компонентов тягового подвижного состава, обеспечивая эффективную профилактику отказов и снижение риска аварийных ситуаций. Также появится возможность на основании собранных данных об эксплуатации точнее определять срок службы определенного узла еще на стадии проектирования», – сказал руководитель управления развития перспективных систем ЦПТ ТМХ Александр Ушаков.

Испытания системы проводятся в сервисном локомотивном депо Кандалакша Северо-Западного филиала компании «ЛокоТех – Сервис» на 29 локомотивах серии 2ЭС5К «Ермак». Они эксплуатируются на замкнутом полигоне в границах Октябрьской железной дороги, что позволяет получать результаты с высокой достоверностью. В рамках верификации сравниваются данные по износу, спрогнозированные системой, и показатели фактических замеров сотрудников депо.

Еженедельный мониторинг данных о состоянии ключевых элементов локомотивов из Кандалакши позволяет собирать сведения о фактической степени износа изоляции тяговых электродвигателей (ТЭД), большого зубчатого колеса (БЗК), состояния щеток ТЭД и вставок токоприемников.

В результате подтверждена высокая точность расчетов износа щеток ТЭД, выполненных системой - более 90%. Продолжается сбор и анализ данных в части износа изоляции ТЭД, БЗК и вставок токоприемника, поскольку возможность их замера связана с определенной периодичностью захода локомотивов на плановые виды техобслуживания и ремонта. Сравнительная статистика по данным узлам ожидается ориентировочно к концу текущего года.

В I квартале 2026 г. планируется аналогичное исследование по определению износа моторно-осевых, моторно-якорных и буксовых подшипников, а также элементов тормозной рычажной передачи локомотивов, когда они зайдут на ТР-3 в депо Кандалакша. Также на двух локомотивах планируется установка специального оборудования для мониторинга износа аккумуляторных батарей – в настоящее время его монтаж согласовывается с ОАО «РЖД».

«ЛокоТех» внедряет различные технологии и подходы предиктивной диагностики, которые дополняют и усиливают друг друга. Рекомендации по замене критических узлов, которые будут формироваться системой, обеспечат полноту диагностической информации по конкретному локомотиву. Это позволит более эффективно планировать ремонтные работы и наличие материально-технических ресурсов», – сказал заместитель генерального директора по стратегическому развитию компании «ЛокоТех» Сергей Лянгасов.

Результаты испытаний послужат базой для дальнейшего масштабирования инновационной системы диагностики критических узлов локомотивов серий 2ЭС5К, 3ЭС5К, 4ЭС5К на всю сеть ОАО «РЖД». В дальнейших планах разработчиков – добавление в систему алгоритмов расчета износа узлов тепловозов моделей 2ТЭ25КМ и 3ТЭ28 с последующим тестированием и внедрением, а также перемещаемого линейного оборудования, в частности, тяговых электродвигателей НБ-514, которые встречаются на более ранних сериях, например, ВЛ85 и не только.

Конечная цель внедрения системы – рост уровня безопасности железнодорожных перевозок, оптимизация ремонтных процессов и снижение издержек эксплуатации.