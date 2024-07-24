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билайн предоставит своим клиентам специальные скидки для сервисов Яндекса

билайн объявляет о новом совместном проекте с Яндексом. В рамках этого партнерства клиенты мобильного оператора смогут воспользоваться специальными скидками для сервисов Яндекса.

Скидки в рамках проекта «билайния» распространяются на следующие сервисы:



Клиенты билайна могут активировать скидки вручную каждый месяц в разделе «Услуги» в мобильном приложении оператора. После активации скидки автоматически будут доступны для использования на сервисах Яндекса. Первые 30 дней после активации «билайнии» будет доступна скидка в 800 рублей, со второго месяца клиенты оператора смогут продолжить пользоваться скидками в размере 250 рублей на Яндекс Маркете каждые последующие 30 дней.

Светлана Кирсанова, заместитель генерального директора, руководитель розничного блока компании билайн: «В билайне мы стремимся предложить нашим клиентам наилучшие условия для использования цифровых сервисов. Мы сосредоточены на том, чтобы занимать лидирующие позиции в телекоммуникационной отрасли, оставаясь открытыми для сотрудничества с ведущими игроками других секторов, таких как Яндекс. Партнерство с лидером в своей индустрии как раз и позволит предоставить нашим клиентам доступ к самым востребованным и качественным продуктам на рынке на специальных условиях».

билайн планирует дальнейшее расширение сотрудничества в рамках проекта «билайния» с различными юнитами Яндекса, предлагая своим клиентам новые преимущества в сервисах ИТ-компании.

Для получения дополнительной информации и подключения к скидкам «билайния» посетите мобильное приложение или официальный сайт оператора.

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