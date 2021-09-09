«Билайн» запустил услугу по активации SIM-карты без похода в офис

У клиентов «Билайн» появилась возможность в дистанционном режиме заключать договоры об оказании услуг связи. Это стало возможным благодаря сервису «Госключ», который разработало Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Он позволяет создать собственную усиленную неквалифицированную электронную подпись (далее — электронная подпись), которую можно использовать для подписания договора на оказание услуг подвижной радиотелефонной связи оператора «Билайн».

Теперь для получения услуг связи не обязательно ходить в офис продаж и подписывать бумажные договоры, достаточно создать электронную подпись в сервисе «Госключ». Ее применение не требует особых навыков — достаточно следовать простейшим инструкциям. Для регистрации нужна только подтвержденная учетная запись на портале «Госуслуги».

Чтобы запустить процесс активации SIM-карты нужно воспользоваться специальным сайтом, ссылка на который автоматически придет SMS-сообщением, как только абонент вставит SIM-карту в телефон. После завершения необходимых регистрационных действий можно начинать пользоваться выбранным тарифом: звонить, отправлять SMS, выходить в интернет и пр.

«Билайн» важно использовать в своей работе самые современные технологии для создания наиболее комфортного клиентского опыта. Благодаря сервису «Госключ» получение услуг «Билайн» стало еще проще и быстрее. В будущем мы планируем расширять линейку продуктов и услуг, доступ к которым можно будет получить дистанционно» — сказала Светлана Кирсанова, исполнительный вице-президент компании по розничному бизнесу.