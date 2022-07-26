Россиян оставили без подарочных SIM-карт. Операторы экстремально сокращают расходы

Операторы связи из «Большой четверки» прекратили раздавать подарочные SIM-карты с целью сокращения расходов. Одни полностью отказались от этой практики, другие сильно сократили количество бесплатных SIM-карт. Вместо этого все крупные операторы ввели или готовятся ввести поборы при подключении к своей сети – каждая SIM-карта обойдется абоненту в 50 руб., и в дальнейшем никто не исключает удорожания.

Подарки операторов закончились

Российские операторы связи решили отказаться от раздачи подарочных SIM-карт. Как пишет «Коммерсант», россияне больше не смогут рассчитывать на такой бонус при покупке смартфона или телефона. Также бесплатная дополнительная SIM-карта больше не будет выдаваться при подключении к сетям этих операторов.

Первым, кто отказался от этой практики, стал оператор «Вымпелком» (бренд «Билайн»). «Мы последовательно хотим уйти от “дистрибуции” к сервису и продажам и уже начали более чутко управлять отгрузками сим-карт, начали снижать такие инструменты продаж, как “сэмплинг” или “раздачи” в рамках нашей стратегии», – заявила изданию исполнительный вице-президент по розничному бизнесу «Вымпелкома» Светлана Кирсанова.

В «Билайне» называют две основные причины отказа от подарочных SIM-карт. Первая – это отсутствие достаточного количества новых абонентов. «Это дети, что доросли до собственного телефона, нерезиденты и перешедшие от других операторов абоненты, но это не десятки миллионов новых пользователей в год, а существенно меньше», – сказала Светлана Кирсанова.

SIM-карты постепенно становятся роскошью

Вторая причина – это последствия антироссийских санкций, выразившиеся в разрыве логистических цепочек. Операторы, заказывавшие новые SIM-карты на Западе, теперь вынуждены искать новых поставщиков в странах Азии. Это приводит к росту расходов и, как следствие, к удорожанию каждой отдельной SIM-карты.

Конкуренты не отстают

Примеру «Билайна» в ближайшем будущем может последовать и «Мегафон». Этот оператор, в отличие от своего конкурента пока не отказывается от привлечения новых абонентов при помощи раздачи SIM-карт, но определенно движется в этом направлении.

В настоящее время «Мегафон» продолжает дарить SIM-карты при покупке гаджетов в его салонах или при заключении абонентского контракта, но в значительно меньших объемах, чем раньше.

Представители МТС сообщили изданию, что «давно отказались от экстенсивного увеличения абонентской базы, сосредоточившись на лояльности клиентов и снижении их оттока». Пока неизвестно, означает ли это полный отказ от подарочных SIM-карт. Представители Tele2 от комментариев отказались.

Вполне ожидаемые последствия

Раздача бесплатных SIM-карт – это инструмент быстрого привлечения новых абонентов и наращивания абонентской базы. К примеру, если подарить клиенту дополнительную SIM-карту при покупке основной, то в базу будет добавлено сразу два абонента.

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По оценке участников рынка, отказ от подобной практики может напрямую повлиять на динамику прироста количества абонентов. Неназваный представитель рынка заявил изданию, что операторы могут в любой момент начать вновь дарить SIM-карты, если им потребуется увеличить число подключенных к их сетям людей.

«Воскрешение» подобной инициативы вполне вероятно, с учетом того, как много SIM-карт операторы дарили в недавнем прошлом. В 2021 г. из 100% реализованных карт подарочных было в пределах 10-20%, утверждает источник издания.

Платить за то, что раньше было бесплатным

Решив больше не дарить россиянам SIM-карты и тем самым сократить свои расходы, операторы связи придумали, как тратить на новые SIM-ки еще меньше. Если раньше при подключении к сети потребителю нужно было пополнить счет на сумму, соразмерную абонентской плате на выбранном тарифе, то теперь ему нужно оплачивать еще и саму SIM-карту.

Как сообщал CNews, такую практику операторы ввели в начале лета 2022 г. Абонентам одна SIM-карта обходится в 50 руб., и нет гарантии, что в будущем цена не увеличится. При этом ограничений на количество SIM-карт, которые можно оформить на одного абонента, пока нет. Продавая SIM-карты по 50 руб., операторы, по словам представителей «Мегафона», смогут «частично компенсировать расходы на подключение нового абонента, в том числе затраты на сами SIM-карты, стоимость которых в 2022 г. выросла в разы».

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Параллельно с этим операторы начинают повышать абонентскую плату на своих тарифах. К примеру, в конце июня 2022 г. Tele2 попытался радикально взвинтить цены на связь на популярных тарифах, притом без объяснения причин. На некоторых из них размер абонентской платы вырос в 1,6 раза. Власти оперативно отреагировали на негодование абонентов – Минцифры и Федеральная антимонопольная служба заставили Tele2 отказаться от резкого повышения цен на сотовую связь.