«билайн» запустил мультиплеерную игру «Камень-ножницы-бумага»

«билайн» запустил мультиплеерное соревнование, игру «Камень-ножницы-бумага», которая доступна как в мобильном приложении «билайна», так и на сайте оператора в браузере.

Каждый день игрокам доступно определенное количество попыток. За победу или занятие определенного места в раунде игрок получает очки рейтинга, виртуальные коллекционные предметы и призы от партнеров.

Получить призы можно по результатам каждой игры, а также за набор определенного количества очков рейтинга или сбора полного набора коллекционных предметов.

В числе призов:





Промокоды на скидки от 500 до 100 000 рублей на покупки в интернет-магазине «билайна»;

Бонусные рубли от 250 до 2500 на связь;

Промокоды от партнеров для скидок на товары или услуги.





Комментирует Светлана Кирсанова, исполнительный вице-президент «билайна» по розничному бизнесу: «Все любят мобильные игры, но с ними есть одна фундаментальная проблема: ты играешь в них, совершенствуешь навык, учишься побеждать, а взамен не получаешь ничего, кроме самого процесса игры. Наша игра «Камень-ножницы-бумага» исправляет эту несправедливость: в ней вы можете не только получать удовольствие от побед, но еще и выигрывать ценные призы. Согласитесь, так гораздо интереснее!»