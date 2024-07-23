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«Билайн» запустил защиту от телефонных мошенников в мессенджерах

«Билайн» обновил сервис «Моя безопасность». Теперь он защищает от телефонного мошенничества в самых популярных мессенджерах — Telegram, WhatsApp и Viber. Клиенты «Билайна» могут активировать его в мобильном приложении оператора, это бесплатно.

После предоставления доступа к идентификации и блокировке вызовов в настройках мобильного телефона приложение обновит базу спамеров и мошенников с учетом их активности в мессенджерах. Антифрод-платформа «Билайна» мгновенно сверяет поступающие абоненту вызовы с актуальной базой данных самого оператора и его партнеров по борьбе с телефонным мошенничеством, включая данные «Сбера» и регуляторов рынка. В случае, если телефонный номер в этой базе промаркирован как однозначно мошеннический, входящие звонки с него будут заблокированы. В остальных случаях — помечены как потенциально опасные как в обычной сети, так и в мессенджерах. Защита от спама и мошенничества доступна клиентам «Билайна» абсолютно бесплатно.

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Светлана Кирсанова, заместитель генерального директора, руководитель розничного бизнеса «Билайна», сказала: «Смещение мошеннических атак в мессенджеры логично, ведь мы в «Билайне», как и другие операторы, предприняли много усилий для решения этой проблемы в обычной сотовой сети. Появление защиты от мошенничества в мессенджерах — логичный шаг по обеспечению безопасности наших клиентов. Мы выстраиваем процессы защиты antifraud by design: если есть минимальная возможность помочь клиенту, мы делаем это немедленно, без навязывания дополнительных сервисов и услуг. Анализируем аномалии, создаем дополнительные периметры защиты и выстраиваем обмен информацией с банками и регуляторами рынка для обеспечения межотраслевой защиты».

Мошенники используют различные психологические приемы, такие как создание ощущения срочности или дефицита, а также игру на эмоциях, чтобы манипулировать людьми. Жертве дают понять, что она должна принять решение максимально быстро. Чтобы не стать жертвой мошенников, важно сохранять бдительность, критически оценивать поступающие информацию и предложения, и не сообщать личные данные, коды из смс и пароли. Если звонок вызывает у вас подозрения, лучше всего положить трубку и перезвонить в банк или своему оператору самостоятельно. Если вы уже передали мошенникам какую-либо информацию, незамедлительно обратитесь в группу быстрого реагирования «Билайна» по номеру 0611 или через чат в мобильном приложении, где вам оперативно помогут реальные сотрудники поддержки оператора, рекомендуют в «Билайне».

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