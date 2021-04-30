«Билайн» и Xiaomi будут совместно развивать новый формат магазинов в небольших городах

«Билайн» и Xiaomi будут развивать кобрендинговую розничную сеть: в совместных магазинах клиентам будет предоставлен широкий ассортимент умных устройств и полный набор услуг связи, необходимых для их работы. Первый магазин открылся в Ярославской области в городе Угличе. До конца 2021 г. «Билайн» и Xiaomi планируют открыть еще около 50 совместных салонов, расположенных по всей России, преимущественно в небольших городах.

Интерьер магазинов сочетает узнаваемые элементы обеих компаний. Несколько сотен моделей электроники представлены на площади около 50 квадратных метров. Среди них смартфоны, носимые устройства, умные товары для дома, тв-приставки Xiaomi. Большинство устройств выложены на стендах со свободным доступом, что упрощает знакомство с их возможностями.

Вместе с покупкой электроники клиенты смогут приобрести SIM-карты с самыми актуальными тарифами «Билайна» для смартфонов и умных устройств, подключить онлайн-телевидение, воспользоваться финансовыми сервисами, а также получить полное абонентское обслуживание. Также в магазинах будут представлены самые популярные модели смартфонов других брендов из ассортимента салонов «Билайна».

Светлана Кирсанова, исполнительный вице-президент по розничному бизнесу «Билайна», сказала: «Xiaomi входит в тройку лидеров российского рынка умных устройств. В партнерских магазинах представлен более широкий ассортимент полезной техники, чем продается в обычных салонах. Жители небольших городов, в которых сложно найти в одном месте большой выбор умных устройств, смогут приобрести в наших магазинах самые последние и популярные модели и тут же подключить их к сети «Билайна». Благодаря такому формату клиенты сразу получат готовое решение из устройств и наших сервисов».

Юй Мань, глава Xiaomi в России и СНГ, сказал: «Мы давно успели себя зарекомендовать как лидер по продажам смартфонов в онлайне, но при этом мы не можем не понимать, насколько важным аспектом является возможность изучить продукт лично, подержав его в руках. По этой причине мы уделяем особое внимание предоставлению такой возможности нашим покупателям по всей России. И мы благодарны компании «Билайн», услугами которой пользуются десятки миллионов клиентов в России, за то, что она помогает нам стать еще ближе к своим пользователям».