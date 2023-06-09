«МТС банк» реализовал платежный сервис оплаты по QR из любых банков РФ в Таджикистане

ПАО «МТС-банк» объявляет о реализации уникального платежного сервиса, в рамках которого возможна оплата в 28 тыс. торговых точках по всему Таджикистану по QR из любых российских банков. Об этом CNews сообщили представители «МТС банка».

Новый сервис открывает широкие возможности оплаты товаров и услуг со счетов российских банков на территории Таджикистана.

Сервис доступен как гражданам России, так и иностранным гражданам, имеющим действующие счета в российских банках, а также активные банковские приложения.

Для использования сервиса необходимо: сообщить продавцу о своем желании оплатить покупку по QR из российского банка; используя штатную камеру мобильного телефона или из банковского приложения выбрать QR и навести камеру смартфона на QR-код, расположенный на терминале; проверить операцию (при необходимости ввести сумму покупки) и акцептовать платеж.

Все платежи осуществляются без комиссии в российских рублях с учетом конвертации в национальную валюту Таджикистана. Курс конвертации устанавливается в момент совершения операции.

В QR-коде «зашиты» реквизиты продавца/поставщика товаров или услуг. Во время расчета покупатель сканирует этот код камерой смартфона и подтверждает платеж в банковском приложении, при этом в поле «Назначения платежа» отражается сумма конвертации и сумма списания в рублях. Продавец моментально получает деньги на свой расчетный счет в национальной валюте.

«Анализируя востребованность готовых цифровых решений «МТС банка» в странах СНГ, мы обратили внимание на существенный рост показателей, в частности, в Таджикистане. На фоне роста экономики Таджикистана в 2022 г. на 8%, изменившегося контура выездного туризма и повышения деловой активности россиян в странах СНГ объем рынка денежных переводов в Таджикистан по итогам 2022 г. вырос на 78%, – сказал бизнес-лидер стрима «Система денежных переводов» «МТС банка» Кирилл Пальчун. – Учитывая активное развитие бесконтактных платежных технологий в текущих экономических реалиях, внедрение сервиса оплаты товаров и услуг посредством QR-кода значительно повышает возможности клиентов российских банков и увеличивает пул готовых цифровых решений «МТС банка», который ориентирован на самую широкую клиентскую аудиторию. Подчеркну, что сервис доступен для клиентов любых российских банков».

«МТС банк» реализовал мгновенные переводы на банковские карты стран СНГ: национальные карты HUMO, Uzcard Узбекистана, «Корти милли» Таджикистана, «Элкарт» Кыргызстана, все карты Армении (в том числе ArCa), карты Казахстана и Азербайджана. Также развиваются сервисы переводов по номеру телефона в банки СНГ (Узбекистан — 30 банков, Кыргызстан — четыре банка, Таджикистан — 13 банков и финансовых организаций, Армения — два банка и финансовая организация, а также Китай и Турция). Кроме того, банк развивает сервис переводов за рубеж с получением средств в наличной форме через международные системы денежных переводов.

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«МТС банк» (ПАО «МТС-банк») – универсальный коммерческий банк с 30-летней историей, оказывает услуги частным лицам и компаниям.