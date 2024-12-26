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Оплата по QR в Таджикистане стала доступна для клиентов Сбербанка

Сбербанк реализовал в Таджикистане сервис оплаты по QR для российских туристов. Функционал будет в массовом доступе в новом году. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Привычный для жителей России способ оплаты теперь доступен и на территории Таджикистана. Все, что нужно – отсканировать QR камерой в приложении Сбербанка.

Оплата будет доступна более чем на 50 тыс. торгово-сервисных точек по всей Республике Таджикистан, включая большинство популярных у туристов магазинов и ресторанов.

В 2025 г. Сбербанк тиражирует эту технологии оплаты и в других странах, имеющих свои собственные QR для оплаты товаров и услуг.

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