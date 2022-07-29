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«МТС банк» предоставил возможность пополнения карт «Корти милли» банков Таджикистана в салонах МТС

«МТС банк» объявил о реализации сервиса мгновенного пополнения банковских карт национальной платежной системы «Корти милли» любых банков Таджикистана в салонах связи МТС в таджикских сомони.

Для этого необязательно быть клиентом «МТС банка». Достаточно обратиться в один из салонов связи МТС в России и сообщить менеджеру номер банковской карты, а также сумму пополнения.

Минимальная сумма разового перевода составляет 100 руб., максимальная сумма – 50 тыс. руб. Зачисление средств осуществляется в таджикских сомони. Банк не взимает комиссию за эту операцию.

«МТС банк» последовательно развивает доступные и технологичные сервисы для клиентов из стран СНГ и Грузии путем выстраивания прямых взаимоотношений с иностранными партнерами. Особо востребованы сервисы переводов в страны Центральной Азии. По нашим оценкам, доля банка на рынке трансграничных переводов по отдельным направлениям составляет более 10%. Мы видим высокий спрос на такие сервисы и планируем удвоить долю до конца текущего года, − отметил вице-президент, руководитель кластера Daily Banking «МТС банка» Владимир Стасевич. – Важным преимуществом нашего сервисного предложения является отсутствие комиссии за совершение переводов, а также экосистемный кешбэк в размере 200 руб. в рамках программы МТС Cashback и мгновенное зачисление суммы на счет получателя в национальной валюте по выгодному курсу».

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Ранее «МТС банк» реализовал мгновенные переводы на карты национальных платежных систем стран Центральной Азии в мобильном приложении банка: в Узбекистан – Humo, Uzcard, Таджикистан – «Корти милли», Кыргызстан – «Элкарт» и Армению – Arca. Банк развивает сервис переводов за рубеж по ФИО получателя через международные системы денежных переводов Contact, «Юнистрим», а также сервисы «Гранат» и «Азияэкспресс».

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