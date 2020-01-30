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Сбербанк подключил к своей платежной системе всех операторов мобильной связи Таджикистана

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Сбербанк сообщил о подключении к своей платежной системе всех операторов сотовой связи Республики Таджикистан. Теперь клиенты Сбербанка могут оплатить услуги связи Tcell, «Мегафона», Zet-Mobile и Babilon-Mobile как в России, так и за ее пределами.

Благодаря сотрудничеству с операторами сотовой связи Таджикистана пользователи сервиса «Сбербанк онлайн», а также устройств самообслуживания имеют возможность моментально пополнять баланс своего телефона и оплачивать услуги связи, в том числе за своих родных и близких в Таджикистане. Все операции проводятся без комиссии.

Кирилл Дмитриев, директор дивизиона «Платежи и переводы» Сбербанка, отметил: «Страны СНГ являются одним из приоритетных для нас рынков платежей и переводов — мы видим большой потенциал роста. Новый сервис позволит нашим гостям и клиентам легко, быстро и безопасно пополнить баланс мобильного телефона, находясь за тысячи километров от дома. Мы продолжим развивать сотрудничество в Центрально-Азиатском регионе и уже в ближайшее время порадуем наших клиентов запуском сервиса оплаты услуг связи Республики Узбекистан».

В ноябре 2019 г. Сбербанк вышел на международный рынок платежей, подписав соглашение с первым зарубежным партнером — национальным оператором связи Республики Таджикистан компанией Tcell. Сервис оказался востребованным среди клиентов банка — работающих в России иностранцев, посещающих страну в качестве туристов, а также граждан РФ, чьи близкие проживают на территории республики, в связи с чем было принято решение о его расширении.



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