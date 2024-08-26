Россия начала использовать в зоне СВО портативный анти-БПЛА комплекс «Чистюля»

Штурмовые подразделения России успешно апробировали антидроновый комплекс «Чистюля». Устройство представляет собой кейс весом до восьми килограмм и имеет возможность дистанционного управления для защиты бойца от излучения и попадания ракет, атакующих радиоизлучающие цели.

Тестирование комплекса в боевых условиях

Российские штурмовые подразделения успешно испытали в зоне спецоперации комплекс «Чистюля» для защиты от беспилотников. Об этом в конце августа 2024 г. сообщили в холдинге «Росэлектроника», который входит в госкорпорацию «Ростех».

Тактико-технические характеристики комплекса на поле боя подтвердились, благодаря ему существенно снижена угроза от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противника. При этом модернизация вооружения не останавливается. Сейчас выпускается уже третья версия изделия «Чистюля-П». Устройство представляет собой кейс весом до восьми килограмм и имеет возможность дистанционного управления для защиты бойца от излучения и попадания ракет, атакующих радиоизлучающие цели.

Комплекс «Чистюля» представляет собой портативное устройство, способное подавлять каналы управления и навигации беспилотников в радиусе до одного километра. Оно также эффективно блокирует передачу фото- и видеоданных с дронов, что значительно затрудняет их использование противником.

Rostec Антидроновый комплекс «Чистюля»

«Чистюля» оснащен антеннами трех типов, которые работают на различных частотах и формируют мощный всенаправленный импульс. После активации устройство создает равномерное излучение, покрывающее верхнюю полусферу в радиусе до одной тыс. метров. Комплекс оснащен возможностью дистанционного управления, что обеспечивает дополнительную защиту для бойца от радиоизлучений и ракетных атак, направленных на радиоизлучающие цели.

Борьба с БПЛА

Многие страны взяли на вооружение тот или иной вид БПЛА для наблюдения и связи, а меньшее число из них также эксплуатирует беспилотники, способные вести боевые действия. Используя ракеты «воздух-земля», бомбы с лазерным наведением или (экспериментальные) «воздух-воздух», большинство современных воздушных миссий, похоже, могут быть выполнены дронами, что заставляет задуматься о том, как долго продержатся пилотируемые боевые самолеты, прежде чем они станут исторической сноской.

Однако не все боевые беспилотники одинаковы. Некоторые из них - это просто усовершенствованные версии разведывательных БПЛА, в то время как другие были созданы, чтобы быть почти такими же способными, как самые современные реактивные истребители. Одни обладают невидимостью и могут нести впечатляющий набор вооружений, а другие были разработаны для того, чтобы быть как можно более дешевыми и простыми в массовом производстве. При этом критерии их сравнения остаются неизменными.

Критическое преимущество БПЛА заключается в возможности достижения эффекта по стоимости или масштабу, не сопоставимым с другими системами. Однако меры по борьбе с дронами сложны и должны также учитываться.

На СВО обе стороны экспериментируют с борьбой с беспилотниками противника с помощью различных методов, от проволочных сетей и дроновых боев до операций радиоэлектронной борьбы (РЭБ), таких как глушение радиочастот и прерывание сигналов беспилотников. Текущие оценки показывают, что Украина теряет около 10 тыс. беспилотников в месяц; это серьезная проблема для финансирования военного времени, учитывая, что западные варианты беспилотников, как правило, очень дороги. Например, американский Coyote стоит $125 тыс. за единицу, что более чем вдвое превышает стоимость иранских барражирующих боеприпасов, которые они будут использовать (скорее всего), чтобы сбивать, и которые стоят всего $48 тыс. Армия США в настоящее время «ищет решения с лучшим соотношением стоимости за убийство». К ним относятся Coyote, а также оружие направленной энергии и ракеты Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS), которые используются на Украине. В целом, противодействие дронам требует многоуровневого подхода, включая перекрывающиеся кинетические, электронные, направленной энергии и/или микроволновые системы. Проще говоря, не существует единой «серебряной пули» для стратегии противодействия дронам.

Однако, возможно, более глубокими являются признания того, что БПЛА не выполняют обещаний быстрой, решительной победы, которая также снижает риски сопутствующего ущерба. Оценки после конфликта в Нагорном Карабахе, например, показывают, что, хотя беспилотники были эффективны в качестве боевого мультипликатора для Азербайджана, но сами по себе они не выиграли войну. Другие ограничения заключаются в том, что БПЛА не могут захватывать или удерживать территорию, могут контролировать подходы по местности и ими «легче убить или взорвать, чем захватить».

Смена стратегий

СВО России на Украине неизбежно войдет в историю как первый масштабный высокотехнологичный военный конфликт, который навсегда изменит военные доктрины всех ведущих мировых держав. Стратегия захвата территорий наземными силами превратилась в ожесточенное соревнование за господство в небе над полем боя - что, по мнению всех ведущих экспертов, означает исторический поворотный момент.

Поле боя становится прозрачным т.е. при существующей плотности БПЛА на квадратный километр невозможно скрытно накопить в определенной точке резервы и совершить неожиданный маневр. Даже довольно массовые атаки с большим количеством бронированных боевых машин (к примеру, до 100), могут быть отражены 50 операторами дронов-камикадзе в кратчайший срок (10-20 мин), с учетом того, что до 10 операторов будут задействованы на дронах-разведчиках и корректировать координаты к целям.

Дроны минимизируют потери свои и увеличивают чужие в связи с тем, что оператор часто может находиться далеко и в относительной безопасности, в то время как его устройство представляют собой смертельное оружие для живой силы противника.

Скорость принятия решений увеличилась на порядок. По некоторым данным, цепочка «обнаружение цели - принятие решение о поражении - поражение цели» сейчас уже не превышает двух минут, и это время сокращается. Это означает, что устоявшиеся десятилетиями алгоритмы прохождения информации и финального получения боевого приказа не только устарели, а напрямую играют на руку противнику, что высвечивает необходимость срочного обновления и демократизации алгоритмов принятия решений командирами на местах и передачу полномочий о принятии решений вплоть до одиночного солдата.

Оператором боевого БПЛА может быть любой человек - не только строевой военнослужащий, но и волонтер, и гражданский. Это также означает, что операторы дронов уже могут не находиться в окопах, а эффективно выполнять боевые задачи в десятках километров от переднего края.

БПЛА могут нивелировать численное и огневое превосходство. Простые по конструкции и управлению дешевые беспилотники идеально подходят для размена, когда дрон стоимостью $1 тыс. может поразить цель, стоящую от $10 тыс. и более. К примеру, стоимость одного танка M1A2 SEP Abarms, составляет не менее $8,6 млн.