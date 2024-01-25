МТС с трудом продала зарубежный актив таинственному офшору

МТС продала свою армянскую «дочку» неизвестному офшору Fedilco Group. Ранее власти Армении выступали против данной сделки.

МТС продала свою армянскую «дочку»

Компания «Мобильные телесистемы» (МТС) сообщила о продаже своей армянской «дочки» «МТС Армения» (торговая марка Viva-MTS). Покупателем выступил кипрской офшор Fedilco Group. Сумма сделки не раскрывается. В периметр сделки вошла также платежная система «МобиДрайм».

Сложный процесс согласования

В начале 2023 г. МТС обратилась в Комиссию по регулированию общественных услуг Армении (КРОУ) за разрешением на продажу «МТС Армения» в пользу Fedilco Group.

Формальным владельцем «МТС Армения» выступает кипрский офшор Aramayo Investments, которым МТС владеет через люксембургский офшор Allegetto Holding.

Именно Allegetto Holding и собиралась купить Fedilco Group. Однако весной 2023 г. КРОУ отказала в согласовании данной сделки, сославшись на требования национальной безопасности и государственные интересы.

Фото: МТС МТС продала свою армянскую «дочку» неизвестному офшору Fedilco Group

Но осенью 2023 г. КРОУ вновь рассмотрела данную сделку и одобрила ее.

Новый поворот в сделки произошел в начале 2024 г.: тогда КРОУ отказалась согласовать сделку по покупке российским МТС 100% доли в «МТС-Армения» у Allegetto Holding. Тогда в «МТС-Армения» заявляли агентству «Интерфакс», что речь шла о внутригрупповой сделке, которая упростила бы структуру владения армянской «дочкой» МТС.

Сейчас в МТС подчеркнули, что на осуществление сделки получены все необходимые разрешения, включая разрешения от Государственной комиссии по защите экономической конкуренции Армении и КРОУ.

Кто стоит за покупателем «МТС-Армения»

Кто стоит за новым собственником «МТС-Армения», остается неизвестно. Формально Fedilco Group принадлежит двум другим офшорам: Nofal Holdings (на 755) и Ortasano Investments (на 25%).

Ранее армянское издание Civinet называло ряд потенциальных претендентов на покупку «МТС-Армения». Один из них – брокерская компания 1xbet, принадлежащая Роману Семенихину, Дмитрию Казорину и Сергею Каршкову. Ранее они через швейцарскую FM Global приобрели армянский Айбизнесбанк.

Другим потенциальным претендентом назывался союз «Газпрома» и армянской телекоммуникационной компании Team, принадлежащий Айку и Александру Есаянам. Братья Есаян долгое время работали в армянском телекоммуникационном операторе Ucom. В 2020 г. они покинули Ucom и основали новую компанию Team, которая приобрела телекоммуникационного оператора «Veon Армения» (дочка группы Veon, в которую до недавнего времени входил российский «Вымпелком»). Третьим потенциальным претендентом назывался американский Golden State Bank, созданный выходцами из Армении.

История и показатели работы «МТС-Армения»

Оператор МТС пришел в Армению в 2007 г., приобретя лидера местного сотового рынка – компанию «К-телеком», работавшую под торговой маркой Vivacell. Продавцами выступили ливанские братья Пьер (Pierre) и Муса Фатуши (Moussa Fattouche). Позднее «К-Телеком» была переименована в «МТС-Армения» и перешла на работу под торговую марку Vival-MTS. У братьев Фатушей оставалось 20% акций «К-телеком». Этот пакет был передан МТС в 2019 г. в обмен на списание кредита братья Фатушей на сумму $99,1 млн.

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По итогам 2022 г. «МТС-Армения» заработала 7,94 млрд руб., показатель OIBDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) составил 4,27 млрд руб., рентабельность по показателю OIBDA составила 53,8%, чистая прибыль – 804 млн руб. Компания обслуживает 2,27 млн абонентов и является лидером сотового рынка страны.

На сотовом рынке Армении также работают Team и Ucom. На конец 2022г. они обслуживали, соответственно, 904 тыс. и 594 тыс. абонентов. Уровень проникновения услуг сотовой связи в Армении составляет 126%, число активных пользователей – 3,73 млн.

Как россияне уходят с телекоммуникационного рынка Армении

Некогда армянский телекоммуникационный рынок находился в зоне влияния российских компаний. Помимо МТС, с 2006 г. в Армении работал «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»): он приобрел крупнейшего в стране оператора фиксированной связи и второго по величине (после «К-телеком») оператора мобильной связи «Арментел». Компания стала работать под брендом Beeline. Позднее на базе «Вымпелкома» была создана международная группа Veon, а Арментел» был переименован в «Веон Армения». В 2020 г., как уже упоминалось, Veon продал «Веон Армения» компании Team, созданной выходцами из Ucom.

В 2022 г. «Ростелеком» приобрел армянского оператора фиксированной связи GNC-Alfa. Переговоры о продаже GNC-Alfa «Ростелеком» ведет с 2017 г. В том числе в начале 2022 г. КРОУ одобрила ходатайство о продаже данной компании кипрскому офшору Molitro Holdings, совладельцем которого выступает проживающий в России армянский бизнесмен Самвел Карапетян (владелец группы «Ташир»). Однако сделка так и не состоялась.

«МТС-Армения» заявила, что конечными собственниками компании теперь являются Чже Чжан (Zhe Zhang) и Константин Соколов. Утверждается, что они инвесторы с опытом работы в телекоммуникациях, финансах, энергетики и управлением активами. Также в «МТС-Армения» сообщили, что новые собственники компании решили безвозмездно передать 20% в компании государству.