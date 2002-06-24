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ONI Systems

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


24.06.2002 Производители оптических систем сокращают штат и объем производства 1
02.04.2002 События на Ближнем Востоке давят на Dow, полупроводниковые компании вытягивают NASDAQ 1
02.04.2002 Полупроводниковые компании вытягивают NASDAQ 1
11.03.2002 Создана группа XFP по разработке 10-гигабитного модуля 1
27.02.2002 Квартальные убытки Ciena достигли рекордного уровня 1
20.02.2002 Ciena приобретет ONI Systems за акции стоимостью $900 млн. 1
25.09.2001 Акции ONI Systems потеряли 40% после снижения финансового прогноза 1
11.09.2001 ONI Systems подписала многомиллионный контракт с Equant 1
19.04.2001 NASDAQ: ФРС сделала подарок рынку 1
19.04.2001 Неожиданное снижение учетной ставки ФРС привело к скачку NASDAQ на 8,12% 1
02.11.2000 NASDAQ упал на 1,08%. Акции интернет-компаний пострадали меньше других 1
05.07.2000 Основная часть неудачных IPO второго квартала принадлежит компаниям электронной коммерции и контент-провайдерам 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

ONI Systems и организации, системы, технологии, персоны:

Ciena 221 8
Cisco Systems 5372 6
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 5
HPE - Juniper Networks 460 5
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 5
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 4
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 4
Applied Materials 305 4
JDSU - JDS Uniphase 219 4
Tellabs - NetCore Systems 65 4
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
Microsoft Corporation 25775 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Yahoo! 3726 3
Analog Devices - Maxim Integrated Products 19 2
TE Connectivity - Tyco Electronics - AMP Incorporated - Tyco Electronics Subsea Communications - TyCom - Tyco Telecommunications - Tyco Undersea Systems - Tyco Submarine Systems 30 2
Dell EMC 5180 2
Apple Inc 13156 2
Dell Technologies - Dell Computer 2219 2
Intel Corporation 12811 2
AMD - Advanced Micro Devices 4641 2
Oracle Corporation 7074 2
Lenovo Motorola 3566 2
HP - Hewlett-Packard 3662 2
Micron Technology - Crucial - Ballistix 365 2
TI - Texas Instruments Incorporated 848 2
Teradyne 30 2
Qorvo - TriQuint Semiconductor - RFMD - RF Micro Devices - Sirenza Microdevices - Standford Microdevices 57 2
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 2
PMC-Sierra 82 2
IBM Rational Software - IBM Rational Rose 181 2
Sycamore Networks - SCMR 57 1
Internet Brands - WebMD - Healtheon - CareInsite - Envoy Corp - Medical Manager - OnHealth 51 1
Coherent - II-VI Incorporated - Finisar 23 1
Huawei 4677 1
ZTE Corporation 800 1
Fujitsu 2105 1
Red Hat 1378 1
AT&T Inc 1726 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 6
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 5
Jefferies Group - Jefferies & Co - Putnam Lovell Securities 82 2
Walmart - Wal-Mart Stores 405 2
eBay Inc 1640 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Merrill Lynch 454 2
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML - Bank of America Capital Management 89 2
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 2
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 2
Prudential Financial 52 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 1
Bank of America - Банк Америки 271 1
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 2
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 29 2
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 8
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 2
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 1
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1267 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 1
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 428 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1489 1
ICS - Industrial Control System - Системы промышленного управления объектов критически важной инфраструктуры 206 1
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 924 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 769 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 1
Apple iPhone 6 4861 3
Fujitsu ISM - Fujitsu Software Infrastructure Manager 98 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Linux OS 11533 1
Google Marketing Platform - DoubleClick - DARTmail - DARTsearch 254 1
Age of Kings 2 1
Lionbridge Technologies - VeriTest Business Winstone - VeriTest Multimedia Content Creation Winstone 27 1
Bayer Kari - Байер Кари 7 2
Wachtel Larry - Вактел Ларри - Вахтел Ларри 18 2
Hogan Art - Хоган Арт 47 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 5
Ближний Восток 3154 2
Азия - Азиатский регион 5920 1
США - Массачусетс 517 1
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 4
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ISDEX интернет-индекс 250 3
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Informa PLC - CommsDesign 23 1
NYT - The New York Times 1100 1
Internet Stock Report 994 5
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IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
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