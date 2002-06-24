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ONI Systems
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 13, упоминаний - 13
ONI Systems и организации, системы, технологии, персоны:
|Bayer Kari - Байер Кари 7 2
|Wachtel Larry - Вактел Ларри - Вахтел Ларри 18 2
|Hogan Art - Хоган Арт 47 2
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 5
|Ближний Восток 3154 2
|Азия - Азиатский регион 5920 1
|США - Массачусетс 517 1
|Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 5
|CNET Networks - CNET News 1643 5
|Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 2
|Informa PLC - CommsDesign 23 1
|NYT - The New York Times 1100 1
|Internet Stock Report 994 5
|S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 3
|S&P 500 565 3
|Nasdaq OMX PHLX - Philadelphia semiconductor 39 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.