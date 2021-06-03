«Сигма» вошла в пятерку самых быстрорастущих ИТ-компаний России по версии CNews

«Сигма», специализирующаяся на цифровизации энергетики и ЖКХ, заняла четвертое место в рейтинге самых быстрорастущих ИТ-компаний по версии CNews. Совокупная выручка «Сигмы» за 2020 г. составила 8,9 млрд руб., что на 143% выше результата предыдущего периода.

Основной доход компании в 2020 г. принесли проекты по цифровизации лидеров российской энергетики, в том числе – внедрения флагманских продуктов «Сигмы»: биллинговых и аналитических систем, решений для управления ТОРО, финансово-хозяйственной деятельностью, мобильных приложений. Сегодня в активе компании более 20 собственных отраслевых решений, 11 из которых входят в Реестр российского ПО, еще несколько готовятся к регистрации.

«В 2020 г. мир столкнулся с беспрецедентными вызовами пандемии. Я рад, что в новых реалиях решения «Сигмы» стали еще более востребованными у заказчиков и открыли современной энергетике новые возможности для роста и развития», – сказал Сергей Колодей, генеральный директор «Сигмы».

Отметим, что в рейтинге CNewsFast принимают участие системные-интеграторы, отечественные разработчики и производители ПО, дистрибьюторы и производители компьютерного и телекоммуникационного оборудования. В 2020 г. минимальный порог роста бизнеса участников составил 46%.

В 2020 г. «Сигма» приобрела ООО «Интеллектуальные системы» и ООО «Бизкомм». В составе «Сигмы» компании показали существенный рост, продолжили наращивание технологических компетенций, а общая численность сотрудников превысила 1 тыс. человек. Это позволило усилить позиции на рынке отечественных интеграторов ПО, а также способствовало расширению портфеля продуктов и услуг для автоматизации энергетики и ЖКХ.